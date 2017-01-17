Фондовый рынок США: С новым активным президентом

20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США и активность нового руководителя обещает быть очень высокой. Также стартует сезон отчетов, он может стать одним из главных драйверов роста котировок.
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