Фондовый рынок США: С новым активным президентом

20 января Дональд Трамп вступит в должность президента США и активность нового руководителя обещает быть очень высокой. Также стартует сезон отчетов, он может стать одним из главных драйверов роста котировок.

Содержание:

Актуально сегодня: Пресс-конференция Трампа: как дальше жить?

Фондовый рынок США: 2017-й начинается ростом

Российский рынок: рекорд по индесу ММВБ

Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках

Индекс KASE: с чистого листа…

Bank of America: в ожидании отчета!

Покупать, держать, продавать: обзор рекомендаций и новые идеи

Важные новости по компаниям в поле зрения наших аналитиков

Nvidia – продолжает поражать экспертов и инвесторов

Microsoft: ставим на сильный отчет

Кто идет на IPO: AppDynamics - уже совсем скоро

Наша стратегия: текущие результаты и новые идеи

Отрасли и компании: лидеры рынка