Фондовый рынок США: трейдеры забирают прибыль

Повышение ставки ФРС придало рынку позитивный импульс. После того как этот импульс угас, наступил период коррекции. Краткосрочные трейдеры пересматривают портфели, фиксируя прибыль по заметно подорожавшим бумагам. Однако спад не будет долгим: драйверов для роста по-прежнему немало.
Содержание:
Фондовый рынок США: Трамп лоббирует принятие закона
Российский рынок: передышка закончилась
Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках
Биржевой Казахстан: сохранение важных уровней
Halyk Bank: ориентир на масштабирование
IBM: измениться, чтобы вырасти!
Идея быстрого роста: GDX.