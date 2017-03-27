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Фондовый рынок США: трейдеры забирают прибыль

27.03.2017 15:08   756   0

Повышение ставки ФРС придало рынку позитивный импульс. После того как этот импульс угас, наступил период коррекции. Краткосрочные трейдеры пересматривают портфели, фиксируя прибыль по заметно подорожавшим бумагам. Однако спад не будет долгим: драйверов для роста по-прежнему немало. 

Содержание:

Фондовый рынок США: Трамп лоббирует принятие закона

Российский рынок: передышка закончилась

Русские атакуют: российские бумаги на зарубежных площадках

Биржевой Казахстан: сохранение важных уровней

Halyk Bank: ориентир на масштабирование

IBM: измениться, чтобы вырасти!

Идея быстрого роста: GDX.

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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    104

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    32

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    828

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    186

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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