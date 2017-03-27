Фондовый рынок США: трейдеры забирают прибыль

Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?

Цитата дня

Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге

Ертай Салимов

Заместитель председателя правления Народного банка