Фондовый рынок США: в фокусе заседание ФРС

По итогам встречи 15 марта Федрезерв примет решение по ставке и выпустит экономический прогноз. Кроме того, глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию. Событие определит направление движения рынка США на ближайшие недели.

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