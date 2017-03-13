Фондовый рынок США: в фокусе заседание ФРС

По итогам встречи 15 марта Федрезерв примет решение по ставке и выпустит экономический прогноз. Кроме того, глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию. Событие определит направление движения рынка США на ближайшие недели.
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