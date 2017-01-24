Глава АТФ Банка прокомментировал сделку ККБ с Народным банком

«Ранее я говорил, что в банковской системе есть два слона – ККБ и Халык банк. В случае слияния останется только один слон. В этом случае я вижу возможности для других банков», - сказал председатель правления АО «АТФ Банк» Энтони Эспина, комментируя возможную сделку между ККБ и Народным банком Казахстана на встрече с журналистами 23 января.

В частности, глава АТФ Банка видит в этой потенциальной сделке как угрозы, так и возможности для других банков.

«Я вижу возможности, потому что клиенты не хотят зависеть только от одного банка. Если банк закроет вам все ваши кредитные линии, то вам конец. Что касается угроз, я вижу, что у одного банка появится возможность контролировать ставки, и эти ставки будут вне конкуренции. Но, опять же, нам нужно будет посмотреть, что произойдет», - сказал Энтони Эспина.

Он пояснил, что когда в стране появляется один большой банк, который занимает долю рынка от 30% до 50%, то он сможет диктовать условия на рынке в части ставок. Он может создать условия невозможные для конкуренции со стороны других банков.

«Например, они могут полностью отказаться от маржи, вывести абсолютно всех из бизнеса и потом, когда все уйдут, естественно, поднять ставки. В некоторых странах, банки полностью отказываются от маржи и работают только на рынок. Именно поэтому у нас имеется антимонопольное регулирование. Но я считаю, что Нацбанк будет очень внимательно наблюдать за ситуацией и смотреть за тем, чтобы возможные действия не повредили рынку», - добавил он.

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В свою очередь, исполнительный директор, член правления АО «АТФ Банк» Сергей Коваленко не видит особых угроз от слияния двух крупных банков на рынке.

«У объединенного банка не будет 50% доли рынка. Может быть 36–37%. Есть много стран, где работают банки, которых 40% и выше. Да, он большой, он имеет ключевое влияние, но это нельзя оценивать категориями плохо или хорошо, на мой взгляд. Все будет зависеть от финальной, конечной точки, в которую два независимых финансовых института придут», – прокомментировал собеседник «Къ».

По словам Энтони Эспина, у ККБ и Халык банка должны быть серьезные основания, чтобы объединяться.

«До того, как я начал работать в Казахстане, я работал в сфере M&A. Когда я смотрю на возможное слияние и поглощение, я не рассматриваю тот факт, насколько большим я буду. Так неправильно смотреть на M&A. Нужно анализировать - какие дополнительные возможности у меня появятся, почему мне нужно это сделать. Допустим, я корпоративный банк. Тогда для меня имеет смысл объединяться с розничным банком, потому что это закрывает дыру. Я могу, конечно, сам построить свой розничный банк, но на это уйдет время. У розничного банка есть все, с чем он работает – есть филиальная сеть, свои системы. Если я захочу сделать это сам, у меня уйдет очень много времени. Когда мы смотрим на вопрос о возможном слиянии, то нужно смотреть что это под собой подразумевает. Вопрос не только в размере, вопрос в том, что у них появится, чего у него не было до слияния», - говорит глава АТФ Банка.

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