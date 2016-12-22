Goldman Sachs выплатит $120 млн штрафа за манипуляции ISDAfix

Goldman Sachs выплатит $120 млн в качестве штрафа, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Комиссия обвинила банк в попытке манипулирования ставкой ISDAfix, которая используется при операциях с процентными свопами, передают Вести.

По данным комиссии, трейдеры Goldman Sachs совершали манипуляции со ставкой с января 2007 г. по март 2012 г.

"Мы рады, что решили эти вопросы (урегулировали претензии - прим. ред.) и уже предприняли шаги для усовершенствования нашей политики и процедур", - заявил пресс-секретарь Goldman Sachs Майкл Дювалли.

С учетом $120 млн, которые согласился выплатить Goldman Sachs, CFTC наложила штрафы на сумму более $5,2 млрд на ряд банков и брокеров за злоупотребление ставками ISDAfix, FX, LIBOR и Euribor.

В мае Citigroup Inc. заплатил $250 млн для урегулирования аналогичных претензий CFTC в связи с манипуляцией ISDAfix. Годом ранее Barclays PLC был оштрафован за аналогичные нарушения на $115 млн.