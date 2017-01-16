Холдинг «Байтерек» и фонд «Mubadala» займутся софинансированием инфраструктурных проектов в Казахстане

В рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты, Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев встретился с представителями бизнес – кругов, руководителями ведущих арабских институтов развития и финансовых организаций.
Партнерство с национальным фондом благосостояния «Mubadala Development Company PJSC» Ерболат Досаев обсудил во время встречи с заместителем главного управляющего группы и главным управляющим по развивающимся секторам фонда Валидом Аль Мокарраб Аль Мухаири.
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«В целях дальнейшего развития нашей совместной инициативы - реализации инфраструктурных и индустриальных проектов, мы планируем создать взаимную инвестиционную платформу», - отметил Ерболат Досаев.
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Ерболат Досаев подчеркнул, что богатый опыт фонда «Mubadala» по финансированию инфраструктурных проектов на развивающихся рынках и активная деятельность группы компаний Холдинга «Байтерек» по диверсификации отечественной экономики будут способствовать дальнейшему долгосрочному развитию торгово-экономич