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Холдинг «Байтерек» и фонд «Mubadala» займутся софинансированием инфраструктурных проектов в Казахстане

16.01.2017 11:55   2354   0

В рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты, Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев встретился с представителями бизнес – кругов, руководителями ведущих арабских институтов развития и финансовых организаций.

Партнерство с национальным фондом благосостояния «Mubadala Development Company PJSC» Ерболат Досаев обсудил во время встречи с заместителем главного управляющего группы и главным управляющим по развивающимся секторам фонда Валидом Аль Мокарраб Аль Мухаири.

Стороны подписали Соглашение о соинвестировании, которые предусматривает совместное финансирование инфраструктурных и иных проектов на территории Республики Казахстан и других приоритетных рынках, как через созданный дочерней организацией Холдинга «Байтерек» АО "Kazyna Capital Management" Фонд «Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.», так и с использованием других механизмов. 

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«В целях дальнейшего развития нашей совместной инициативы - реализации инфраструктурных и индустриальных проектов, мы планируем создать взаимную инвестиционную платформу», - отметил Ерболат Досаев.

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Ерболат Досаев подчеркнул, что богатый опыт фонда «Mubadala» по финансированию инфраструктурных проектов на развивающихся рынках и активная деятельность группы компаний Холдинга «Байтерек» по диверсификации отечественной экономики будут способствовать дальнейшему долгосрочному развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами. 

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Нельзя допустить разделения исламского мира на две части. Поэтому единство исламских стран, мусульманских государств, ориентация этих стран на государства с исламским уклоном, именно работающие на научно-технический прогресс, инвестиции, инновации — это наш путь. Когда-то исламский мир возглавлял всю планету по науке и технике. Мы должны быть сориентированы на прогресс, науку и будущее.
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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