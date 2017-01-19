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Илья Яковлев вошел в состав правления Банка ВТБ (Казахстан)

19.01.2017 13:53   1577   0

Согласно решению совета директоров банка ВТБ (Казахстан) от 17 января 2017 года новым членом правления банка избран директор департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Яковлев Илья Константинович.

Илья Яковлев имеет 15-летний опыт работы в финансовом секторе Казахстана и России, занимал руководящие должности в различных финансовых организациях. Более шести лет посвятил развитию корпоративного сектора в компаниях Группы Сбербанк, в том числе имеет опыт работы в Дочерней организации Сбербанка в Казахстане. Илья Константинович окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «Экономика и управление», также имеет высшее образование в сфере аудита и бухгалтерии.

"Трансформация бизнес-модели в сегменте «Средний бизнес» - одно из основных направлений новой стратегии развития Группы ВТБ, которое является приоритетным и для дочернего банка Группы в Казахстане. Илья Константинович обладает всеми профессиональными компетенциями и опытом необходимыми для этой работы. Уверен, что с его приходом развитие корпоративного блока банка выйдет на новый качественный уровень", - отметил председатель правления ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло, пожелав Илье Яковлеву успехов на новом месте работы.

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Илья Константинович отметил, что данное назначение является для него очень значимым: «Обслуживание корпоративных клиентов исторически является основной частью бизнеса международной группы ВТБ. Успешно конкурируя с российскими и международными игроками, Группа ВТБ славится уникальными предложениями и индивидуальным подходом к клиентам среднего и крупного бизнеса. Я благодарен коллективу Банка ВТБ (Казахстан) за оказанное доверие и предоставленную возможность реализовать мои профессиональные навыки и получить уникальный опыт».

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