Импортерам китайской продукции больше не нужно ездить в Китай

Карточные расчеты с китайскими поставщиками станут новой вехой в развитии предпринимательства. Казкоммерцбанк совместно с системой UnionPay и синьцзяньской компанией Yazhong анонсировали электронную торговую площадку и кобрендинговую карту, которая значительно сократит издержки импортеров на приобретение промышленной продукции из Китая.

Управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров рассказал, что продукт значительно упрощает процедуру оплаты для предпринимателей, импортирующих промышленное оборудования из Китая. На сегодняшний день предприниматели зачастую вынуждены выезжать в Китай за товаром, что сопровождается значительными затратами и создает логистические сложности и дополнительные риски. Платежи проводятся нецивилизованно, и иногда перевод денег через системы переводов заставляет платить в несколько раз больше первоначальной стоимости.

«В целом, мне кажется, это сильно упростит доступность этих товаров, сделает их несколько дешевле, и повысит саму прозрачность, нет необходимости с уже огромным количеством денег как раньше ехать в Китай, покупку этих товаров можно осуществлять в электронном виде», - отметил г-н Жагипаров.

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По его словам, основная цель проекта Cemarket - уменьшить конвертацию для предпринимателя примерно на 2-7%. Кроме этого, предприниматель освобождается от комиссий за покупку, и на первом этапе, в целях популяризации сервиса будут предусмотрены дополнительные скидки для клиентов. «Планируется, что сама карта будет поддерживаться в юанях и тенге, и если необходимо в долларах», - пояснил г-н Жагипаров.

Он добавил, что на сегодняшний день казахстанцы являются активными пользователями лидирующей электронной торговой площадки aliexpress, и этот факт лишь подтверждает, что новый продукт будет пользоваться спросом.

Новый сервис заметно упрощает импортные операции: чтобы направить контрактную документацию на валютный контроль, клиенту больше не нужно тратить время на посещение отделения банка.

Председатель правления Yazhong Ван Тинсюан отметил, что у традиционной формы торговли есть 4 основные проблемы: это продукция, оплата, логистика и сервис. Платформа Cemarket как раз способна решить данные вопросы.

«На данный момент Cemarket создал трансграничную b2b платформу электромеханических изделий, которая ориентирована на русскоговорящие страны, что позволяет казахстанским клиентам, сидя дома за компьютером делать заказ онлайн. Платформа предоставляет информацию клиентам непосредственно с китайских фабрик, при этом таможенную декларацию, заявку на проверку груза клиент оформляет в режиме онлайн», - рассказал он.

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«Я считаю, что у нас этот проект будет неким сигналом для всех остальных банков, в том числе это, в целом, должно повысить культуру и ознаменовать закат эпохи переходов через границу», - подчеркнул г-н Жагипаров.

Директор филиала UnionPay International в Центральной Азии и странах Кавказа Ченгдонг Жанг рассказал, что в Казахстане Cemarket имеет сервисный центр, который занимает площадь около 300 кв. метров. Обладает встроенным залом для показа образцов и зоной онлайн-показа.

«В настоящее время в выставочном зале показано 40 категорий, более 400 видов образцов электромеханического оборудования», - отметил г-н Жанг.

Карта Cemarket открывается в тенге, долларах США и юанях сроком на 5 лет. Её отличает низкая стоимость банковского обслуживания – 990 тенге за 1-й год и 800 тенге – за 2-й и последующие годы. Кроме этого, расчёты с помощью карт Cemarket на одноименной торговой площадке – не лимитированы по сумме одиночных платежей, что упрощает импорт средне- и крупногабаритных товаров для казахстанских компаний.

Китайская электронная торговая площадка Cemarket основана в 2016 году. На сегодня это крупная интернет-платформа, объединяющая производителей и покупателей различного оборудования (промышленного, горно-шахтного, обрабатывающего, строительного, складского, сельскохозяйственного и природоохранного), а также электромеханических изделий, инструментов и строительных материалов. Здесь представлены около 30 000 наименований товаров в 15 основных категориях. С момента основания общая сумма заказов через платформу составила около 30 млн долларов США. Клиенты портала – импортёры из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

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