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Инвестиции в основной капитал пищепрома за 2 месяца составили 5,01 млрд тенге

03.04.2017 11:24   1302   0

За январь-февраль 2017 инвестиции в основной капитал пищевой промышленности составили 5,01 млрд тг - на 8,1% меньше, чем за первые два месяца 2016.

Среди регионов лидируют Южно-Казахстанская и Жамбылская области, а также город Алматы. Три региона концентрируют почти 40% всех инвествложений в секторе.

Спад инвестобъемов произошел, в основном, за счет сокращения собственных вложений бизнеса, занятого в секторе: за январь-февраль - всего 3,68 млрд тг, на 18,2% меньше, чем годом ранее. Снизилась и поддержка банков - так, банковские кредиты составили лишь 827,1 млн тг, минус 13,5% за год. Однако прочие заемные средства, такие как небанковские займы, гранты и т.д., несколько уравновесили итоговую картину (503,9 млн тг, 10,5% от всего инвестобъема за период).

За год объем потребительских займов алматинцев снизился на 90,4 млрд тенге...
По итогам февраля общий портфель потребительских займов по РК сократился на 0,1% (-1,9 млрд тг), до 2,5 трлн тг. Негативная динамика наблюдается второ...

Впрочем, в многолетней динамике вложения в пищепром уверенно набирают обороты. Инвестиции за 2016 год обогнали 2015 на 17,1%, ранее темпы годового роста были еще выше: +25,6% год-к-году в 2015, +26,1% - в 2014.

 

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Южно-Казахстанская область

В ЮКО капвложения за январь-февраль текущего года составили 680,3 млн тг (это 13,6% от РК) - сразу на 79,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. 53% в структуре инвестиций обеспечили заемные средства, еще 39% составили собственные вложения бизнеса, и 9% - банковские кредиты. Область входила в тройку лидеров по инвестобъемам в пищевку и по итогам прошлого года, наряду с Алматинской областью и СКО.

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ЮКО - одна из ключевых областей Южного макрорегиона, с формирующейся агломерацией Шымкента.Согласно Прогнозной схеме, за 2012-2014 объемы пищепрома увеличились на 20%. Основные предприятия отрасли: АО «Шымкентмай», ТОО «Шымкентпиво», ТОО «ЮНИКС», ТОО «Алтын дан», ТОО «Дани нан», ТОО «Барыс 2007», ТОО «Рахат-Шымкент», ТОО «Шымкент-Кус», ТОО «Ордабасы кус» и т.д.

Жамбылская область

В Жамбылской области за январь-февраль 2017 объем инвестиций в основной капитал пищепрома составил 657,6 млн тг (13,1% от РК) - это на 58,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Наибольший вес в инвествливаниях области имели банковские кредиты - 42% от портфеля. Еще 40% обеспечили собственные вложения бизнеса, и 18% - заемные средства. По итогам прошлого года область занимала 8 место по объему капвложений в пищепром.

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Жамбылская область также входит в Южный макрорегион. Пищепром играет ключевую роль в развитии региона, и занимал по итогам 2015 года 31% в общем объеме выпуска перерабатывающего сегмента области, и 21% - во всем объеме производства. К началу прошлого года в общем объеме экспорта области продукция переработки составила 11,7%. В основном из области экспортируются колбасные изделия, молочные продукты, консервы, сахар, кондитерские изделия.

В рамках индустриализации в области реализовано 8 проектов, в которые инвестировано свыше 7,7 млрд тенге: откормочный свинокомплекс ТОО «Луговской конный завод», молочный завод ТОО «Куликовский молочный продукт», завод по переработке масличных культур ТОО «Каz-IrAgro», технологическая линия по производству макаронных изделий ТОО «Та-Мак», производство молочной продукции ТОО «Умит Кордай», завод по переработке сельхозсырья и консервирования ТОО «Алкопищепром», рыбоперерабатывающий завод ТОО «Компания Мын-Арал», птицефабрика ТОО «Әулие-ата феникс».

За январь-сентябрь 2016 года реализовано 4 проекта на сумму 4,6 млрд тенге, создано 235 новых рабочих мест.

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Алматы

Здесь за январь-февраль 2017 объем инвестиций в секторе составил 617,3 млн тг - на 66,3% больше, чем годом ранее. Весь объем капвливаний в пищером обеспечили собственные средства бизнеса. По итогам прошлого года Алматы занимал 9 место по РК по объему инвестиций в пищевку.

Город является ядром Алматинской агломерации, где создается продовольственный пояс, и развиваются кластеры: молочный, птицеводческий, мясной и плодовоовощной. Ключевые предприятия Алматы и прилегающих районов - «Райымбек Агро», АО «АПК Адал», АО «Аллель Агро» и т.д.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
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    26

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
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    110

Цифра дня
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млрд долларов США
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Цитата дня
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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