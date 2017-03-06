Инвестиции в проекты Нового Шелкового Пути превысили $50 млрд

Более чем за три года в инфраструктурные проекты по строительству портов и прокладке железных дорог было инвестировано более $50 млрд, а в 2016 г. объем вложений составил $14 млрд, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Хэ Лифэн, передает vestifinance.ru.

По его словам, результаты реализации стратегии превысили ожидания: "чем дальше продвигается реализация стратегии, тем более блестящие перспективы" открываются перед ней.

Всего китайская сторона заключила с партнерами по реализации стратегии более 50 соглашений о сотрудничестве, на данный момент об участии в проектах заявили более 100 государств и различных организаций.

О начале реализации новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь" Китай объявил в 2013 г. Она предполагает создание инфраструктуры для торговли между странами Европы и Центральной, Южной и Восточной Азии.

Более 100 стран и международных организаций участвуют в реализации инициативы "Один пояс, один путь", а также свыше 40 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашения по сотрудничеству. В целом, стратегия предполагает два направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. В рамках проектов планируется создать коридор для единых поставок товаров с Востока на Запад. Китай намерен таким образом сократить сроки доставки собственной продукции в страны Европы.