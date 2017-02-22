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Инвестируем с умом!

22.02.2017 09:00   1142   0

Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Такие условия экономической неопределенности заставляют всё больший процент населения задуматься о дополнительных способах вложения средств и заработка.

Один в поле воин

Те, кто предпочитают самостоятельно стоять у руля своего финансового благополучия, выбирают трейдинг. Суть трейдинга проста: купить дешевле сейчас, чтобы продать дороже потом. Например, даже в нормальных условиях колебания курса доллара могут составлять пару рублей в день. А представьте, что речь идёт о действительно больших суммах. Даже небольшое изменение курса способно принести ощутимые дивиденды.

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Одним из главных преимуществ самостоятельной работы на финансовых рынках является ее доступность. Фактически, всё, что нужно – это интернет-соединение и надёжный брокер. В СНГ представлено несколько таких компаний, но лишь одна из них является форекс-брокером №1 сразу по двум ключевым показателям: по числу активных клиентов и торговому обороту. Это Альпари.

Валютный рынок работает в любое время дня и ночи (кроме субботы и воскресенья), поэтому трейдер может ориентироваться на собственные предпочтения: кто-то уделяет торговле всего несколько минут в день, а кто-то проводит часы перед терминалом, совершая множество сделок. Трейдинг вполне реально совмещать с основной работой – торговать можно в свободное время из дома.

Помимо прочего Альпари предоставляет своим клиентам бесплатный доступ к аналитическим сервисам. Ежедневно можно пользоваться обзорами рынков, экспертными мнениями, прогнозами инвестиционных советников и другими сервисами, которые позволят грамотно оценить экономическую ситуацию и принять верное решение относительно будущей сделки.

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Доверяем как себе

Что же касается инвестирования, то тут большинство наших сограждан придерживаются весьма консервативных взглядов. Самым популярным инструментом до сих пор остаётся банковский вклад, несмотря на то, что процентные ставки практически перестали покрывать инфляцию. В это же время на рынке существуют инвестиционные продукты, о которых широкая общественность просто не знает.

Например, сервис ПАММ-счёт, который уже успел зарекомендовать себя как весьма эффективный инструмент для получения прибыли среди инвесторов. Доходность по нему может в разы превышать прибыльность вкладов. Сервис, в первую очередь, будет интересен тем, у кого нет свободного времени на вдумчивое знакомство с трейдингом. Принцип работы ПАММ-счета достаточно прост: сделки на валютном рынке совершает опытный трейдер, а инвесторы участвуют лишь деньгами. За процесс торговли от выбора стратегии до покупки-продажи конкретной валюты отвечает трейдер, управляющий ПАММ-счётом, клиенты же выбирают, когда вложить и, соответственно, когда снять средства со счёта. Важнейшей особенностью является то, что трейдер обязательно инвестирует в торговлю свои личные средства. Это дополнительно мотивирует его на достижение лучших результатов и гарантирует обдуманность его действий.

Естественно, любые операции на валютном рынке предполагают некоторый риск. Успешный инвестор – информированный инвестор. Поэтому, прежде чем принимать решение о вложении средств, рекомендуем обратиться в компанию Альпари и ваши деньги начнут работать на вас!

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Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    88

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    91

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    171

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    79

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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