Инвесторы намерены добиться запрета включения SNAP в фондовые индексы

Группа, представляющая крупных институциональных инвесторов, обратилась к операторам фондовых индексов с намерением запретить к включению в индексы Snap Inc, сообщает инвестиционная компания «Фридом Финанс».

Инвесторы обратились к операторам S&P Dow Jones Indices и MSCI Inc, с намерением запретить к включению в индексы компании (NYSE: SNAP) и любых других компаний, продающих инвесторам акции без права голоса.

Оба оператора индексов ранее сообщали, что рассматривают включение Snap.

Напомним, что компания вышла на IPO в начале марта этого года, с ценой размещения 14-16 долларов за акцию, сегодня акции социальной сети торгуются уже в диапазоне 23,77 - 28,25 долларов США.