10 февраля 2017 Г.
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Финансы
IPO компании Snap Inc.
09.02.2017 09:54
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Freedom finance news. Смотрите в этом выпуске:
Чем интересна Snap Inc.?
Общая инфрмация о IPO
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IPO
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Snapchat
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Snap Inc.
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млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Персоны
Компании
Мами Кайрат Абдразакович
Айтжанов Дулат Нулиевич
Ашимбаев Маулен Сагатханулы
E&Y
АО "Казкоммерцбанк"
ТОО "Корпорация "Казахмыс"
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