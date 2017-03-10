IPO Mulesoft: растущий лидер рынка интеграции iPaaS

Сезон больших IPO открыт: 16 марта на рынок выходит компания Mulesoft, сочетающая в себе признаки успешных эмитентов прошлого года – компания из когорты Twilio, Nutanix, Coupa. Аналитики прогнозируют потенциал роста в 29%.

По информации ИК «Фридом Финанс», основанная в 2006 году Mulesoft относится к так называемым Integration Platformasa Service (iPaaS), т.е. к компаниям, создающим интеграционные платформы для крупных компаний. Является единорогом с 2015 года, после инвестраунда при оценке в $1,5 млрд. Привлекла $250 млн за все время - в акционерах крупные фонды Долины: СВА, Lightspeed Venture Partners, Meritech Capital Partners.

«В СМИ эту компанию часто сравнивают с AppDynamics – они также из Сан Франциско, близки к размещениям предыдущего года. Если Twilio это эффективные масштабируемые коммуникации, Nutanix – это сервера, AppDynamics – это производительность, то Mulesoft – это эффективная интеграция. Лидер «Магического Квадранта» от Gartner (как AppDynamics) в сегменте iPaaS и номер 171 в списке Deloitte Fast 500 с 498% ростом в период между 2012 и 2015 годами», - говорит директор департамента аналитики ИК «Фридом Финанс» Ерлан Абдикаримов.

Что касается финансовых показателей компании, то за последние 3 года доходы Mulesoft выросли с $58 млн $188 млн. Как пишут аналитики, темпы роста солидные и не сильно сокращаются: 82% и 73% в год соответственно. Одновременно уверенное сокращение доли расходов на маркетинг и R&D из года в год привели к сокращению отрицательной маржи с -80% в 2014 году до уже -25% 2016 году – это наиболее быстрое движение к прибыльности среди компаний выходивших на IPO за последние 3 года.

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Выручка за 2016 год составила $188 млн, OpEx – $187 млн, CapEx – $6 млн, долговых обязательств у компании нет.

Объем акций планируемых к размещению составляет 13 млн штук, опцион андеррайтеров – 1,9 млн штук, размещаемая доля – 11,7%, диапазон цены за акцию – $12-14, объем размещения – $169 млн. Капитализация компании оценивается минимум в $1,53 млрд, максимум – в $1,79 млрд.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» оценивают потенциал роста акций в среднесрочной перспективе в 29%, целевая цена: $18,3.

По их мнению, этому могут способствовать следующие факторы: во-первых, это хорошие финансовые показатели: рост выручки свыше 70% в год и успешное сокращение расходов на пути к прибыльности. Во-вторых, «стандартный» набор успешного IPO: единорог, крупные клиенты, именитые инвесторы, лидерство на рынке небольшой объем размещения. Кроме того, по оценкам Gartner, по итогам 2016 года не менее чем в 35% крупных и средних компаний будет эксплуатироваться хотя бы одно iPaaS решение.