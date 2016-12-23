Итоговый инвестиционный обзор ИК «Фридом Финанс»: Я знаю точно - невозможное возможно!

2016-й для США не стал рекордным с точки зрения темпов роста, однако абсолютные максимумы за этот период были переписаны несколько раз. На текущий момент DJ-30 растет более чем на 14%, S&P500 прибавляет более 10%, NASDAQ Composite — около 9%. В год неожиданных политических решений наибольшим спросом пользовались именно «голубые фишки». На индексы NASDAQ и S&P500 давил, в частности, спад в котировках биотехнологического сектора.

Краткое содержание

Инфографика: главные события биржевой Америки за год

Америка: итоги 2016

Америка 2017: год перемен

Инфографика: главные события российского рынка

Итоги по России за 2016 год. Россия: Unstoppable

Россия 2017: драйверы роста

Инфографика: Казахстан за 2016 год

Казахстан: итоги 2016 года

Ожидания от KASE в 2017 году

Самые ожидаемые IPO 2017 года