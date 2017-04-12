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Из 33 банков, работающих в РК, только 17 выдают ипотеку

12.04.2017 10:21   1505   0

БВУ удержали ипотеку в положительном тонусе плюс 4,2%, но строительный сектор слили еще на 5%. После затяжного кризиса банкиры не спешат втягиваться в новую волну активной финансовой поддержки рынка жилой недвижимости.

Наиболее популярные предложения по ипотеке - займы с первоначальным взносом от 30%. В этом сегмнте работает 11 банков и 48 предложений.

Максимальный срок по ипотеке у Жилстройсбербанка - до 300 мес., следом у Сбербанка, Евразийского и БЦК - до 240 мес., Altyn Bank предлагает ипотеку на срок до 239 мес.

Максимальная сумма займа варьируется от 18 до 150 миллионов тенге. Больше всех предлагают Альфа-Банк и Евразийский - до 150 миллионов тенге, следом с максимальной суммой до 100 миллионов тенге - ЖССБ, Altyn и АТФ.

Самые низкие эффективные ставки по ипотеке у ЖССБ - от 4%, 5,3% и 7,2%, у Сбербанка - от 7,1%, замыкает тройку АТФ - от 7,5%.

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На ипотечном рынке долгосрочный штиль. С середины 2013 года удельный вес кредитов на жилье в общем объеме банковских займов держится в коридоре 8-9%. Весь ипотечный портфель БВУ составляет 1,09 триллиона тенге. Почти треть от этой суммы приходится на госбанк ЖССБ (336,3 миллиарда тенге).  

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Кредитный портфель по строительной отрасли идет на убыль с 2009 года. По итогам февраля объем займов на строительство составляет всего 906,4 миллиарда тенге. Удельный вес всего 7,2% от всего ссудного портфеля БВУ - это самый слабый вес строительного сегмента за последние 15 лет. 

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До сих пор сектор жилой недвижимости висит над банками как дамоклов меч, напоминающий о лихой эпохе высокомаржинального кредитования в первой половине нулевых и годах бедствия дефолтов, начиная с 2008 года. Немного истории: в начале нулевых банкирам открылся канал дешевого внешнего фондирования. Если валовый внешний долг банков в конце 2004 составлял 7,7 миллиардов долларов, то уже в конце 2006 - 33,3 миллиарда долларов

Часть этих ресурсов направлялась на кредитования строительства и ипотеки. За 2 года с 2004 по 2006 по обоим направлениям объем займов БВУ увеличился в 4 раза. В начале 2009 года связка кредиты на строительство и приобретение жилья в совокупности составляла 31% от всего ссудного портфеля БВУ. А через 5 лет банки зафиксировали объем просроченной задолженности по строительному сегменту на уровне 40%.    

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В текущем году правительство опять вывело жилстрой в стратегический драйвер экономики. Новая программа поддержки жилищного рынка отличается системной взаимоувязкой основных направлений рынка: финансовая поддержка спроса и предложения; инфраструктурное и технологическое сопровождение. Только на 2017 год из республиканского бюджета на системное развитие жилстроя выделено 168 миллиардов тенге. Для банков данный проект может стать весьма эффективным инструментом фондирования, но уже за счет внутренних ресурсов экономики, и с высоким уровнем гарантий обеспечения платежеспособного спроса.  

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С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

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  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    134

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    26

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
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  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    344

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терактов
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