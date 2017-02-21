Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли

Из единого накопительного пенсионного фонда на поддержку железнодорожной отрасли выделят 50 млрд тенге, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау на коллегии ведомства, сообщает телеканал AstanaTV.

Альберт Рау уточнил, что многомиллиардные средства пойдут на субсидирование железнодорожного машиностроения. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. В общей сложности, построят 3 тыс. железнодорожных вагонов. Проблемы, по словам Альберта Рау, наблюдаются и в строительной отрасли. Дело в том, что при возведении различных объектов, компании продолжают использовать импортные стройматериалы. Хотя местные заводы некоторые виды товаров производят с избытком.

"За прошлый год мы завезли в страну еще 600 тыс. тонн цемента, в то время, когда у нас профицит 3 млн тонн. В основном, конечно, это на западные регионы приходится, но мангистауский «Адельверт» способен обеспечить весь запад. 600 тыс. завезли, из них половину Актюбинская область завезла. Плюс здесь есть такое, что предприятия цементные умудрились в прошлом году 500 тыс. тонн экспортировать, и у нас практически баланс есть", - заявил Альберт Рау.

Правительство утвердило перечень республиканских бюджетных инвестиций

В свою очередь, председатель правления АО "НУХ «Байтерек» Ерболат Досаев рассказал о реорганизации "Байтерека". Все работы планируется завершить до конца 2017 года. После чего Нацхолдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу одного окна. Все средства будут заимствованы из негосударственных источников, заявил Досаев.

"Функции холдинга и его дочерних организаций будут перераспределены с целью передачи самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций. Все эти новые подходы будут отражены в стратегии холдинга, которая будет утверждена советом директоров 2 марта 2017 года".