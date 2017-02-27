Изменен состав правления АО "ForteBank"

Решением совета директоров АО "ForteBank" Батырбеков Адиль Умирбаевич избран членом правления банка, а также заместителем председателя правления банка.

Также членом правления банка и заместителем председателя правления избрана Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна.

Справка:

Адиль Батырбеков выпускник Казахской государственной академии управления (экономист-международник) и Университета г. Ноттингем в Великобритании (магистр делового администрирования).

Свыше 6 лет работал в банке «АБН АМРО Казахстан», был начальником кредитного управления.

Придя в 2004 году в Казкоммерцбанк, возглавил департамент риск-менеджмента.

С апреля 2016 года - ВРИО председателя правления АО «Казкоммерцбанк».

Гаухар Бисембиева окончила Казахскую Государственную Академию Управления, КИМЭП (МВА).

Занимала руководящие позиции в банках Казахстана:

директор Операционного департамента АО «Демир Банк»,

первый заместитель председателя правления АО «TEXAKABANK»,

И.о. председателя правления АО ДБ «Сбербанк России»,

исполнительный директор БТА Банк (Москва).

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