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Изменен состав правления Евразийского банка развития

07.04.2017 11:25   560   0

На заседании Совета ЕАБР было решено утвердить в состав правления банка следующих руководителей структурных подразделений банка: управляющего директора по правовым вопросам ЕАБР Ольгу Глухову, главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика, управляющего директора по организационному развитию ЕАБР Наталию Чургель. Соответствующий приказ подписал председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин.

Ольга Глухова окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». Имеет 20-летний опыт работы юристом в финансовом секторе. В разные годы занимала управленческие позиции в ОАО «Промстройбанк России», ЗАО «Транскапиталбанк», межрегиональном управлении Службы Банка России по финансовым рынкам в СЗФО, а также ряде коммерческих банков Санкт-Петербурга. До прихода в ЕАБР работала в Центральном банке РФ заместителем начальника управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Северо-Западном федеральном округе.

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Ярослав Лисоволик окончил Гарвардский университет, Лондонскую школу экономики и МГИМО, доктор экономических наук. В 2001–2004 годах — советник исполнительного директора от Российской Федерации в Международном валютном фонде. С 2004 года и до прихода в ЕАБР работал главным экономистом, руководителем аналитического департамента, членом Правления ООО «Дойче Банк». Является членом Экспертного совета при Правительстве РФ и Консультативного совета при Председателе Центрального банка РФ.

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Наталия Чургель окончила МГИМО по специальности «магистр международного бизнеса и делового администрирования». В начале карьеры возглавляла отдел взаимоотношений с международными банками развития Министерства финансов РФ. В должности начальника Управления мониторинга и анализа финансового рынка, а также в должности советника руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам России курировала вопросы стратегического анализа. До прихода в ЕАБР — советник Председателя Правления Международного инвестиционного банка.

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Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами — участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
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  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

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    65

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    12

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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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