Изменен состав совета директоров Банка ВТБ (Казахстан)

Решением единственного акционера ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) прекращены полномочия члена совета директоров Шумейко Анны Викторовны по ее инициативе.
Таким образом, количественный состав совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) сокращен до 7 человек, срок полномочий до 26 февраля 2018 года включительно:
1. Осеевский Михаил Эдуардович
2. Валиев Байрам Юсупович
3. Степанов Сергей Владимирович
4. Шаймарданов Ильнар Ильшатович
5. Досмукаметов Канат Мухаметкаримович (независимый директор)
6. Кадырбаев Досым Хамитович (независимый директор)
7. Сизова Слава Ивановна (независимый директор)