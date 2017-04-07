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Изменен состав совета директоров Банка ВТБ (Казахстан)

07.04.2017 10:39   659   0

Решением единственного акционера ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) прекращены полномочия члена совета директоров Шумейко Анны Викторовны по ее инициативе.

Таким образом, количественный состав совета директоров Банка ВТБ (Казахстан) сокращен до 7 человек, срок полномочий до 26 февраля 2018 года включительно:

1. Осеевский Михаил Эдуардович

2. Валиев Байрам Юсупович

3. Степанов Сергей Владимирович

4. Шаймарданов Ильнар Ильшатович

5. Досмукаметов Канат Мухаметкаримович (независимый директор)

6. Кадырбаев Досым Хамитович (независимый директор)

7. Сизова Слава Ивановна (независимый директор)

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    65

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    12

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    193

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    233

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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