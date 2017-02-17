К чему приведут поправки в бюджет?

В понедельник в Парламенте были презентованы уточнения в республиканский бюджет на текущий год. Правительство планирует на треть нарастить расходы из республиканской казны, где порядка 75% средств пойдет на поддержку финансового сектора страны. По мнению экспертов, объем поддержки и схема доставки денег будут прямо влиять на глубину инфляционных рисков.

Проект поправок содержит в себе новые базовые параметры главного финансового документа страны. В частности, теперь республиканский бюджет сверстан из $50/барр, что на 42% больше заложенных параметров ныне действующего закона. Другим параметром стал обменный курс тенге к доллару США, который теперь укрепился на 8,3%, до 330. Объем добычи планируется зафиксировать на уровне 81 млн тонн, против 78 млн тонн по итогам 2016 года.

Эффект таких перемен достаточно скромен на госфинансах. Налоговые поступления без учета трансфертов увеличатся лишь на 11,3% (или 553,7 млрд тенге), до 5,44 трлн тенге. Прогнозные поступления в Нацфонд на презентации не обсуждались, но поддаются оценке.

В 2016 году нефтегазовые и другие поступления в фонд, по данным Министерства финансов, составили 1,14 трлн тенге. Это на 10,1% меньше прогнозного значения на уровне 1,26 трлн. Примечательно и то, что прогноз поступлений опирался на среднегодовую цену в $35/барр, тогда как по факту в 2016 году она была на 40% выше ($42,8/барр – Нацбанк РК).

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Таким образом, если провести грубую арифметическую аналогию между ценами на «черное золото» и объем поступлений в Нацфонд, то доходы последнего могут вырасти примерно на 18%, до 1,34 трлн тенге. Как сообщил «Къ» источник, располагающий проектом поправок в бюджет, поступления в Нацфонд с учетом новых базовых параметров не превысят 1,6 трлн тенге. В министерстве национальной экономики на момент написания материала не прокомментировали размер пересмотра данного показателя.

В сухом остатке можно констатировать, что новые параметры привели к увеличению прогнозов по доходам до примерно 1 трлн тенге. Примечательно, что прирост расходной части обгоняет доходную в 2,6 раза.

Если верить материалам Министерства финансов, ее размер вырастет на 24% (или 2,6 трлн тенге), до 11,17 трлн тенге. 75% прироста (или 2 трлн тенге) пойдет на поддержку БВУ через выкуп неработающих займов посредством АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК).

Основная часть средств придет через целевой трансферт из Нацфонда и эмиссию госдолга (каждый по 1 трлн тенге). При этом основной объем нового госдолга вероятнее всего купит АО «ЕНПФ», и, возможно, банки, считают в Halyk Finance.

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Двумя днями ранее было опубликовано заключительное заявление миссии МВФ, в котором активно рекомендовали правительству Казахстана избегать в использовании пенсионные средства на санацию банков.

«Средства на поддержку капитала должны выделяться из госбюджета, из средств Нацфонда или путем выпуска внутренних или внешних долговых обязательств, но не из средств Нацбанка РК (или ЕНПФ). Министерству финансов следует рассмотреть вопрос о предоставлении капитала в форме обычных выпусков рыночных ликвидных государственных ценных бумаг», – говорится в тексте заявления.

Круг участников господдержки и условия дисконтирования приобретаемых активов со стороны государства пока не определены. Эту работу в ближайшее время возьмет на себя правительство при содействии Национального банка.

Тем не менее, свой вердикт уже вынес рынок, подбросив акции АО «Народный банк» вверх, как на Казахстанской, так и Лондонской фондовой бирже. В Sberbank CIB и «Асыл-Инвест» считают, что весь объем господдержки пойдет на выкуп проблемных активов Казкоммерцбанка (подробно см. в материале «Спасение утопающих»).

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Повышение базовой цены на нефть в текущем бюджете отражает текущие реалии, рассказывает «Къ» экономист Марат Каирленов. «При прогнозе в $40/барр, прогноз правительства можно было бы назвать консервативным, а при $55/барр и выше – оптимистичным», – поясняет он.

Ключевое в наращивании госрасходов – низкое качество государственный инвестиций, продолжает экономист. По данным МНЭ, номинальный ВВП после уточнения вырастает на 2,8%, до 49,74 трлн тенге. При этом прогноз по экспорту увеличен на $4,9 млрд, до $45,1 млрд; импорт на $3,6 млрд, до $32,7 млрд. Торговый баланс планируется на уровне $12,4 млрд, что на 30% больше уровня 2016 года.

«Как заявлено, большая часть расходов пойдет на поддержку банков. Если это будет какой-то разовый транш, то в случае накладки по времени с внешним фоном это может принести нестабильность на денежном рынке и привести к волатильности обменного курса. Пока детали остаются неясными, но риск попадания этих средств при стечении определенных обстоятельств на валютный рынок сохраняется. В любом случае объем дополнительных госрасходов сопоставим с 5% ВВП страны, что создает инфляционные риски в текущих условиях», – пояснил свои опасения Марат Каирленов.

Резкое увеличение расходной части бюджета сильно ухудшило параметры бюджета на текущий год, солидарны аналитики Halyk Finance Асан Курманбеков и Мурат Темирханов.

«Остается неизвестной общая сумма облигационных займов из Нацфонда госкомпаниям на этот год. В 2016 году из средств Нацфонда были приобретены облигации нацхолдингов ФНБ «Самрук-Казына» на 97 млрд тенге и облигации НУХ «Байтерек» на сумму 255 млрд. Инвестиции Нацфонда в такие облигации увеличивают дефицит консолидированного государственного бюджета, рассчитанного по международным стандартам», – поясняют они.

Вливание дополнительного целевого трансферта на 1 трлн тенге, что составляет 2% ВВП Казахстана, продолжают они, несет потенциальные инфляционные риски для экономики, которая и без того испытывает повышенное инфляционное давление.

«В связи с этим Нацбанк может принять более консервативную политику по снижению базовой ставки», – резюмировали в Инвестбанке. Напомним, в предстоящий понедельник состоится второе в этом году заседание Технического комитета Нацбанка по денежно-кредитной политике, на котором будет решаться вопрос по изменению базовой ставки.

По мнению аналитика Группы компаний «ФИНАМ» Богдана Зварича, корректировки в бюджет выглядят вполне логичными и оправданными.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, сейчас очень многие пересматривают прогнозы по цене на нефть на ближайшие годы в сторону увеличения. При этом, 50 долларов за баррель, наверное, не самый оптимистичный из ныне существующих прогнозов. Вполне возможно, что по итогу года средняя цена на нефть окажется выше. И в этой связи, пересмотр показателей бюджета выглядит логичным и делает бюджет более адекватным текущим условиям. При этом, поводом для роста цен на нефть выступает снижение капитальных вложений в разработку новых месторождений, а также прогнозы по росту спроса на нефть в ближайшие годы. Что же касается курса тенге в 2017 году, то на мой взгляд, средний курс за год составит порядка 340 тенге за доллар», - полагает эксперт.