Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
322.49
-0.002%
EUR/KZT
342.19
+0.001%
RUB/KZT
5.59
-0.005%
EUR/USD
342.19
+0.001%
EUR/CHF
342.19
+0.001%
EUR/JPY
342.19
+0.001%
GBP/USD
402.02
+0.003%
USD/CHF
322.49
-0.002%
USD/JPY
322.49
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
322.49 342.19 5.59
-0.002% +0.001% -0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.13
+0.010%
Нефть WTI
52.87
-0.019%
Золото
1226.8
-0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.13 52.87 1226.8
+0.010% -0.019% -0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Как не работать, но зарабатывать?

13.02.2017 09:45   2137   0

Благодаря стремительному развитию рынка информационно-коммуникационных технологий только в период с 2000 по 2015 год количество интернет-пользователей увеличилось почти в 7 раз − с 6.5 до 43% мирового населения, то есть до 3.5 миллиардов человек. Для всех нас это означает постепенный переход большинства повседневных процессов, в том числе и получения дохода, в виртуальную среду. На сегодняшний день одним из наиболее доступных и прибыльных способов заработка в интернете является торговля на валютном рынке. Так за счет чего рынок Форекс прочно занял эту финансовую нишу?

Гаджет Вам в помощь

Начнем с того, что работа на валютном рынке действительно не требует каких-то специальных технических приспособлений, кроме любого устройства с выходом в интернет. Убедиться в этом Вы можете на сайте компании Альпари - крупнейшего форекс-брокера в России и странах СНГ. В компании внедрены все возможные способы ведения торговли: посредством ПК, смартфонов и планшетов. Таким образом, при помощи любого гаджета, находящего в Вашем распоряжении, Вы можете получить доступ к мировым финансовым рынкам из любой точки земного шара. Для этого лишь потребуется зарегистрировать личный кабинет и скачать торговую платформу на сайте Альпари.

ЕАБР допущен к участию в торгах ценными бумагами на KASE...
Решением правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 10 февраля 2017 года Евразийский банк развития (ЕАБР) допущен к участию в торгах ценными бума...

Ни дать, ни взять 24/5

Правила, по которым функционирует валютный рынок, также способствуют его популярности среди пользователей интернета по всему миру. Дело в том, что на Форекс можно торговать 24 часа, 5 дней в неделю. Это дает возможность использовать наиболее выгодные предложения в любое удобное время. Вне зависимости от того сколько времени Вы готовы уделять торговле на валютном рынке - пару часов в день или пару дней в неделю – Вы можете рассчитывать на получение заработка.

Материалы по теме

2 трлн тенге будет выделено на решение проблемных кредитов в Казахстане

На KASE открываются торги новыми инструментами

Qazkom погасил еврооблигации 2007 года на 750 млн евро

Бюджет РК скорректировали при цене на нефть $50 за баррель

Фондовый рынок США: отдых на вершине

Ноль плюс

Размер минимального депозита, который позволяет начать торговлю на валютном рынке, напрямую связан с доступностью Форекс для массового потребителя. Чем он меньше, тем большее количество людей могут для себя рассматривать такой вид заработка. Именно поэтому компания Альпари предоставляет своим клиентам возможность открыть счет с отсутствующим минимальным депозитом, то есть Вам не нужно вносить какие-либо средства, чтобы начать торговать.

Брокер – друг человека

Что касается прибыльности, то она зависит от таких важных показателей, как количество инструментов для торговли, которые есть у брокера, размер кредитного плеча и прочие. Например, компания Альпари предлагает своим клиентам более 60 различных инструментов для торговли, в том числе валютные пары, драгоценные металлы, контракты на товары, фондовые индексы и другие. Конечно, валюты являются основным инструментом трейдеров, но если Вы лучше разбираетесь в ценообразовании золота, никто не мешает вам выбрать именно его в качестве актива для совершения сделок.

Кредитное плечо может значительно увеличить доход трейдера за счет увеличения объема сделки. В зависимости от его размера Вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты и в дальнейшем получить гораздо больший доход. Если Вы откроете сайт компании Альпари, то увидите, что там могут предоставить кредитное плечо вплоть до 1:1000.

Таким образом, если Вы всерьез задумались о возможности получения заработка с помощью интернета, стоит обратить свое внимание на валютный рынок. Это динамичный финансовый институт, который развивается наравне с современными технологиями. А выгодные условия сотрудничества и множество различных инструментов для торговли Вам всегда готов предоставить форекс-брокер №1 – компания Альпари.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    57

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    68

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    112

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    48

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное