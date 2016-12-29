"Къ" узнал у экспертов каким будет 2017 год для фондового рынка Казахстана и какие ключевые события ожидаются в новом году.
Бахт Ниязов, основатель Real Invest Group
Двойная девальвация тенге и невнятная позиция государства в вопросе передачи части пенсионных активов в управления частным управляющим компаниям сделали наш фондовый рынок еще более не привлекательным, еще менее ликвидным и интересным.
Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»
Нефтяное ралли имеет все шансы на продолжение в наступающем году. Brent закрывает год выше $52, а целый ряд промышленных металлов закрывают рекордный за последние 3 года квартал. Пока все продолжает благоприятствовать рынку акций Казахстана – весеннее дивидендное оживление также никто не отменял. И хотя мы не исключаем отдельной волатильности, однако все же уверенно ждем продолжения общего подъема рынка акций в 2017 году на фоне развития интересных корпоративных тем на KASE.
Мы выделили топ-6 трендов на рынке Казахстана на следующий год:
1. Продолжающийся рост на сырьевых рынках и укрепление тенге в первой половине 2017 года будут основными драйверами рынка в целом. Нефть под занавес 2016 года пробила уровень $52 и, по предположениям большинства, нацелена на отметку $62 в 2017 году. Ралли по металлам было спровоцировано длительной перепроданностью, программой госрасходов «Трамп» в США на $1 трлн и планами Китая по инфраструктурным проектам в Азии и Африке на $3 трлн в ближайшие 10 лет. В целом мы ждем усиления тенге до уровней ниже 300 вместе с ростом нефти и промышленных металлов в первой половине 2017 года.
2. Начало добычи на Кашагане будет позитивно влиять как на экономику в целом, так и на акции сырьевого сектора KASE. Запуск крупнейшего за последние десятилетия месторождения состоялся в этом году. В результате прогноз S&P по ВВП Казахстана на 2017 год был повышен до 1,5%, причем уже к 2019 году ожидается рост на уровне 2,5%. На это в течение года реагировал «КазТрансОйл» – от него, как и от акций РД КМГ, мы также ждем позитивной динамики в предстоящем году.
3. Банки продолжат удивлять, возможное дно и разворот в акциях телекомов. Продолжается реструктуризация в банковском секторе Казахстана. Последняя часть года была отмечена слухами о возможном объединении Казкома и Халык Банка – интрига сохраняется, и есть основания ожидать возврата интереса к банковским бумагам. Акции «Казахтелекома» и «Кселл» в этом году показали среднюю динамику - мы ожидаем роста по этим идеям ко второму кварталу и распределения дивидендов.
4. Большие ожидания от инфраструктурных компаний и перспективных новичков на KASE. KEGOC будет продолжать плавно отражать ожидания увеличения балансовой стоимости активов, что позволит продолжать наращивать маржу прибыли бизнеса. Мы ожидаем серьезных корпоративных поводов от «Баст» и АКЗМ в первой половине 2017 года.
5. Усиление корреляции KASE и внешних рынков продолжится в 2017 году. На наш взгляд, тренд на высокую корреляцию и взаимосвязь с мировыми рынками сырья и индексами продолжится, что во многом будет формировать инвестиционную картину на KASE.
6. Основные риски – волатильность цен на нефть к концу года и дальнейшее снижение мировых рынков облигаций. После достижения нефтью уровней в $60–62 не исключена коррекция и дальнейшая волатильность ближе ко второй половине года. Риск роста доходности в 2017 году может также давить на аппетит к риску инвесторов по всему миру.
Самат Балкенов, председатель правления АО «Цесна Капитал»
В уходящем году НБ РК и Казахстанская фондовая биржа анонсировали свои планы по перезагрузке рынка ценных бумаг. Пока еще преждевременно оценивать результаты внедряемых планов, но, на мой взгляд, важно понимание необходимости перемен финансовым регулятором и Казахстанской фондовой биржей. Надеемся, в 2017 году мы увидим на этом поприще первые результаты.
Кроме того, определенный энтузиазм по поводу будущего фондового рынка страны связан и с МФЦА, который с этого года устанавливает более активный диалог не только между существующими участниками рынка, но и с дополнительными внешними консультантами, например в лице ЕБРР.
В 2017 году фондовый рынок будет ждать импульса от государственной программы приватизации, в рамках которой крупные национальные компании будут выведены на первичное размещение. Согласно заявлениям АО «ФНБ «Самрук-Казына», первые торги по этим размещениям состоятся уже в конце следующего года. В качестве первопроходцев новой волны IPO называются такие компании, как АО «Эйр Астана», АО «НАК «Казатомпром» и АО «Казахтелеком».
Я думаю, что в 2017 году мы получим ответы если не на все, то на многие вопросы, являющиеся ключевыми в развитии отечественного рынка капитала: насколько нацкомпании будут действительно приватизированы? какова структура и роль МФЦА? что будет в итоге с рынком ценных бумаг?..
Наша компания возлагает большие надежды на структурные реформы на рынке ценных бумаг Казахстана. И будем надеяться, что новый год, как и его покровитель Огненный Петух, будет ярким и поворотным для рынка и настанет новая эра развития в сторону лучших международных стандартов!
Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ»
Казахстан относится к классу развивающихся стран с сырьевой экономикой. Нет ничего удивительного в том, что переход к плавающему курсу в период обвала цен на нефть спровоцировал резкое ослабление нацвалюты и активный рост индекса KASE (+56%) за счет валютной переоценки сырьевых компаний и ожиданий снижения инфляции ввиду таргетирования показателя.
На мой взгляд, 2017 год будет похож на 2016-й – спад в первом квартале в рамках последствий повышения ставки ФРС, а потом устойчивый рост на фоне ускорения роста ВВП и дальнейшего снижения инфляции. Думаю, следующий год KASE завершит ростом в пределах 15–30%.
Михаил Цой, директор казахстанского представительства компании «Аналитика Онлайн»
Я считаю 2016 год выдался как для KASE, так и для инвесторов более чем интересным и успешным. Мы увидели появление нового сектора на рынке ценных бумаг «краткосрочные облигации», удивительный результат выхода на IPO компании «АЗМ» и конечно же рост индекса KASE, который составил более чем 50% за этот год. Также, для меня стал интересен тот факт, что с недавнего времени на KASE появилась возможность спекулировать российскими акциями, то что постоянно увеличивается количество инструментов и заметно растёт ликвидность. Всё это, думаю, только задаёт темпы для дальнейшего развития национальной фондовой биржи и уверен - в будущем будет только интереснее.
Нужно понимать, что Казахстанская фондовая биржа только начала свое развитие, этим она и интересна. Лично я жду от KASE развития сектора «рынок ценных бумаг» в котором ожидаю в 2017 три новых эмитента, которые выйдут на IPO. По моему мнению, 2017 год будет еще интереснее, чем заканчивающийся, во всех смыслах: больше IPO, больше доходности, новый сайт KASE и, конечно же, высокая ликвидность с волатильностью.