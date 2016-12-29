"Къ" узнал у экспертов каким будет 2017 год для фондового рынка Казахстана и какие ключевые события ожидаются в новом году.

Бахт Ниязов, основатель Real Invest Group

Двойная девальвация тенге и невнятная позиция государства в вопросе передачи части пенсионных активов в управления частным управляющим компаниям сделали наш фондовый рынок еще более не привлекательным, еще менее ликвидным и интересным.

Главная составляющая фондового рынка – это не только ценные бумаги и биржа, а это прежде всего сам рынок с такими игроками как брокеры, институциональные инвесторы, спекулянты и т.д. Сейчас этого нет, поэтому наша биржа стала в прошедшем году площадкой для странных, на мой взгляд, экспериментов по выводу на рынок под видом IPO ценных бумаг с очень высокой долей риска. Эти акции котируются только одной брокерской компанией и в эту игру вовлечены индивидуальные инвесторы, что противоречит всей международной практике.

Из позитивных событий я бы назвал неудавшийся обратный выкуп акций РД КМГ. Бунт независимых директоров показал, что корпоративное право у нас еще как-то работает, а значить есть надежда на справедливость.

Думаю, что в 2017 году будет меньше потрясений для инвесторов и постепенно интерес к рынку акций будет расти. При этом я не очень верю в то, что в Казахстане в нынешних условиях можно быстро развить альтернативные площадки для мелких компаний. Нужно много и последовательно работать в этом направлении. Одного ребрендинга KASE и намерения регулятора для этого недостаточно. Скорее, есть шанс сделать более успешной площадку в МФЦА при условии, что этот проект на всех уровнях будет детально проработан. Из важных событий – объявленные руководством «Самрук-Казына» возможные IPO, наиболее интересным и значимым из которых может стать IPO «Эйр Астаны». Хотя, вероятно, это произойдет не в 2017 году, а позже.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»

Нефтяное ралли имеет все шансы на продолжение в наступающем году. Brent закрывает год выше $52, а целый ряд промышленных металлов закрывают рекордный за последние 3 года квартал. Пока все продолжает благоприятствовать рынку акций Казахстана – весеннее дивидендное оживление также никто не отменял. И хотя мы не исключаем отдельной волатильности, однако все же уверенно ждем продолжения общего подъема рынка акций в 2017 году на фоне развития интересных корпоративных тем на KASE.

Мы выделили топ-6 трендов на рынке Казахстана на следующий год:

1. Продолжающийся рост на сырьевых рынках и укрепление тенге в первой половине 2017 года будут основными драйверами рынка в целом. Нефть под занавес 2016 года пробила уровень $52 и, по предположениям большинства, нацелена на отметку $62 в 2017 году. Ралли по металлам было спровоцировано длительной перепроданностью, программой госрасходов «Трамп» в США на $1 трлн и планами Китая по инфраструктурным проектам в Азии и Африке на $3 трлн в ближайшие 10 лет. В целом мы ждем усиления тенге до уровней ниже 300 вместе с ростом нефти и промышленных металлов в первой половине 2017 года.

2. Начало добычи на Кашагане будет позитивно влиять как на экономику в целом, так и на акции сырьевого сектора KASE. Запуск крупнейшего за последние десятилетия месторождения состоялся в этом году. В результате прогноз S&P по ВВП Казахстана на 2017 год был повышен до 1,5%, причем уже к 2019 году ожидается рост на уровне 2,5%. На это в течение года реагировал «КазТрансОйл» – от него, как и от акций РД КМГ, мы также ждем позитивной динамики в предстоящем году.

3. Банки продолжат удивлять, возможное дно и разворот в акциях телекомов. Продолжается реструктуризация в банковском секторе Казахстана. Последняя часть года была отмечена слухами о возможном объединении Казкома и Халык Банка – интрига сохраняется, и есть основания ожидать возврата интереса к банковским бумагам. Акции «Казахтелекома» и «Кселл» в этом году показали среднюю динамику - мы ожидаем роста по этим идеям ко второму кварталу и распределения дивидендов.

4. Большие ожидания от инфраструктурных компаний и перспективных новичков на KASE. KEGOC будет продолжать плавно отражать ожидания увеличения балансовой стоимости активов, что позволит продолжать наращивать маржу прибыли бизнеса. Мы ожидаем серьезных корпоративных поводов от «Баст» и АКЗМ в первой половине 2017 года.

5. Усиление корреляции KASE и внешних рынков продолжится в 2017 году. На наш взгляд, тренд на высокую корреляцию и взаимосвязь с мировыми рынками сырья и индексами продолжится, что во многом будет формировать инвестиционную картину на KASE.

6. Основные риски – волатильность цен на нефть к концу года и дальнейшее снижение мировых рынков облигаций. После достижения нефтью уровней в $60–62 не исключена коррекция и дальнейшая волатильность ближе ко второй половине года. Риск роста доходности в 2017 году может также давить на аппетит к риску инвесторов по всему миру.

Самат Балкенов, председатель правления АО «Цесна Капитал»

В уходящем году НБ РК и Казахстанская фондовая биржа анонсировали свои планы по перезагрузке рынка ценных бумаг. Пока еще преждевременно оценивать результаты внедряемых планов, но, на мой взгляд, важно понимание необходимости перемен финансовым регулятором и Казахстанской фондовой биржей. Надеемся, в 2017 году мы увидим на этом поприще первые результаты.

Кроме того, определенный энтузиазм по поводу будущего фондового рынка страны связан и с МФЦА, который с этого года устанавливает более активный диалог не только между существующими участниками рынка, но и с дополнительными внешними консультантами, например в лице ЕБРР.

В 2017 году фондовый рынок будет ждать импульса от государственной программы приватизации, в рамках которой крупные национальные компании будут выведены на первичное размещение. Согласно заявлениям АО «ФНБ «Самрук-Казына», первые торги по этим размещениям состоятся уже в конце следующего года. В качестве первопроходцев новой волны IPO называются такие компании, как АО «Эйр Астана», АО «НАК «Казатомпром» и АО «Казахтелеком».

Я думаю, что в 2017 году мы получим ответы если не на все, то на многие вопросы, являющиеся ключевыми в развитии отечественного рынка капитала: насколько нацкомпании будут действительно приватизированы? какова структура и роль МФЦА? что будет в итоге с рынком ценных бумаг?..

Наша компания возлагает большие надежды на структурные реформы на рынке ценных бумаг Казахстана. И будем надеяться, что новый год, как и его покровитель Огненный Петух, будет ярким и поворотным для рынка и настанет новая эра развития в сторону лучших международных стандартов!

Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ»

Казахстан относится к классу развивающихся стран с сырьевой экономикой. Нет ничего удивительного в том, что переход к плавающему курсу в период обвала цен на нефть спровоцировал резкое ослабление нацвалюты и активный рост индекса KASE (+56%) за счет валютной переоценки сырьевых компаний и ожиданий снижения инфляции ввиду таргетирования показателя.

На мой взгляд, 2017 год будет похож на 2016-й – спад в первом квартале в рамках последствий повышения ставки ФРС, а потом устойчивый рост на фоне ускорения роста ВВП и дальнейшего снижения инфляции. Думаю, следующий год KASE завершит ростом в пределах 15–30%.

Михаил Цой, директор казахстанского представительства компании «Аналитика Онлайн»

Я считаю 2016 год выдался как для KASE, так и для инвесторов более чем интересным и успешным. Мы увидели появление нового сектора на рынке ценных бумаг «краткосрочные облигации», удивительный результат выхода на IPO компании «АЗМ» и конечно же рост индекса KASE, который составил более чем 50% за этот год. Также, для меня стал интересен тот факт, что с недавнего времени на KASE появилась возможность спекулировать российскими акциями, то что постоянно увеличивается количество инструментов и заметно растёт ликвидность. Всё это, думаю, только задаёт темпы для дальнейшего развития национальной фондовой биржи и уверен - в будущем будет только интереснее.

Нужно понимать, что Казахстанская фондовая биржа только начала свое развитие, этим она и интересна. Лично я жду от KASE развития сектора «рынок ценных бумаг» в котором ожидаю в 2017 три новых эмитента, которые выйдут на IPO. По моему мнению, 2017 год будет еще интереснее, чем заканчивающийся, во всех смыслах: больше IPO, больше доходности, новый сайт KASE и, конечно же, высокая ликвидность с волатильностью.