Каким будет 2017 год для рынка страхования?

Профессиональные участники рынка страхования в Казахстане надеются, что страховые компании в будущем году сохранят свои позиции. Говорить о бурном росте пока преждевременно, считают опрошенные "Къ" эксперты.

Назым Тульчинский, заместитель председателя правления АО «СК «Евразия»

Казахстанский страховой рынок в 2016 году, в целом, показывает достаточно неплохой рост, однако надо понимать, что значительную часть этого прироста обеспечили классические продаваемые виды страхования. На рынке отмечается, пусть небольшой, рост премий.

Заканчивающийся год является очень сложным для страховой отрасли, но, несмотря на это, все страховщики, я уверен, с оптимизмом смотрят в будущее. Значительного роста в 2016 году страховщикам Казахстана удалось достигнуть только в некоторых сегментах страхования. Рынок при этом продолжил консолидироваться, а суммарная прибыль игроков по итогам года должна оказаться со знаком плюс, несмотря на отдельные крупные убытки в корпоративном секторе. Многие страховщики поняли, что притока капитала в бизнес ждать неоткуда и надо самим решать вопрос доходности, следить за расходами, тарифами и делать все линии бизнеса прибыльными. Все ключевые линии бизнеса показывают плановый андеррайтинговый результат и стабильные сборы.

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Лично Евразия оценивает для себя этот год положительно, и мы видим дополнительные возможности для роста рынка как в добровольных, так и в обязательных видах страхования. Несмотря на падение платежеспособного спроса среди предприятий и населения, "Евразии" удалось как нарастить свою долю рынка по приоритетным для нас видам страхования, так и получить большую прибыль. Мы планируем продолжить развитие в тех направлениях, где компания всегда демонстрировала сильные позиции: корпоративное страхование имущества и ответственности, страхование автомобильного транспорта, страхование на случай болезни и другие виды страхования. Мы также планируем активно развиваться в сегменте банкострахования и on-line страхования, где можно купить страховку не выходя из дома.

Среди других отраслей, от которых в следующем году стоит ждать роста, мы можем назвать страхование имущества, страхование имущества граждан, страхование выезжающих за рубеж. В целом на рынке все виды страхования при грамотном управлении рисками, портфелями и издержками будут в том или ином объеме приносить прибыль компаниям. Страхование имущества физических лиц возрастет за счет роста добровольного страхования квартир. Автокаско физлиц продолжит снижаться ввиду сокращения числа новых автомобилей, но темпы этого снижения будут все менее заметны. В свою очередь, большинство не упомянутых корпоративных и розничных видов страхования будут демонстрировать минимальный, но положительный рост. Мы ожидаем пусть и умеренного, но роста рынка в следующем году. Рост рынка в 2017 году может составить до 5–8%.

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Также мы ожидаем, что страховщики будут работать на совершенно ином качественном уровне - иметь другую архитектуру бизнеса, максимально приближенную к европейским компаниям. В результате оптимизация бизнес-процессов приведет к увеличению доверия клиентов к страховщикам.

Что касается планов «Евразии», то, как показывает международный опыт, развитие страхования физлиц обязательно для сохранения и укрепления позиций страховой организации на рынке. В нашей стратегии предусмотрено развитие агентских сетей и других каналов продаж по работе с физлицами. Например, по имуществу это пожар, стихийные бедствия и противоправные действия. Еще одно важное для нас стратегическое направление – это гармонизация страхового портфеля по регионам и клиентам.

Наша стратегия проста – мы стремимся обеспечить лучший на рынке сервис и качество обслуживания. Компания должна предлагать каждому клиенту страховой продукт, отвечающий его потребностям и являющийся оптимальным по соотношению «цена – качество».

Основными угрозами для рынка в наступающем году мы назвали бы риски снижения спроса.

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Олег Ханин, председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір»

В целом, по страховому рынку по итогам 10 месяцев 2016 года объем страховых премий превысил 303,9 млрд тенге, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 25,8%. В том числе по обязательному страхованию – 77,3 млрд тенге, прирост 24,3%, по добровольному личному страхованию – 70,3 млрд тенге, прирост 5,6%, по добровольному имущественному страхованию – 156,2 млрд тенге, прирост 38,6%.За этот период объем страховых выплат превысил 80,2 млрд тенге, прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 23,2%. В том числе по обязательному страхованию 23.6 млрд тенге, прирост 6,6%, по добровольному личному страхованию – 26,4 млрд тенге, прирост 4,4%, по добровольному имущественному страхованию – 30,1 млрд тенге, прирост 71,3%.

Одним из главных изменений на страховом рынке стало то, что с апреля 2016 года страховые компании начали осуществлять деятельность по определению размера вреда по единой методике, утвержденной регулятором. Положительными факторами при этом являются: ускорение процесса страховых выплат; размер ущерба по единой методике одинаково определяется во всех страховых компаниях, что благоприятно сказывается на прямом урегулировании; рост удовлетворенности клиента страховой выплатой. Одним из направлений по развитию страхового рынка в этом году стала проработка вопроса интеграции страховых компаний с информационной системой судебных органов, а также интеграция Единой страховой базой данных с базами данных государственных органов. Как пример, в 2016 году страховщики начали пользоваться сервисом «Судебный кабинет», который предусматривает получение страховыми компаниями вступивших в законную силу постановлений суда об административных правонарушениях по ДТП. Этот инструмент помогает ускорить строки осуществления страховых выплат клиентам.

В 2016 году продолжился подготовительный этап по внедрению электронного полиса по обязательному страхованию ГПО автовладельцев, касающийся внесения поправок в законодательство, процедуры верификации данных полиса и доступа страхователей к личному кабинету на интернет-порталах страховщиков. В 2016 году две компании покинули страховой рынок – Альянс Полис и Чартис Казахстан.

Надеемся, что в 2017 году по ключевым показателям страховой рынок сохранит свои позиции. Говорить о том, каким может быть прирост, думаю, пока преждевременно. Изменения коснутся Единой страховой базы данных (ЕСБД) и возможной передачи функций Актуарного статистического бюро, в котором хранится ЕСБД, дочерней организации Нацбанка – Государственному кредитному бюро.

Мы ожидаем введения обязательного медицинского страхования и того, как оно может сказаться на спросе на продукты добровольного медстрахования, не исключено, что в сторону значительного снижения, так как не все работодатели смогут нести двойную нагрузку.

Также мы ждем внедрения электронного полиса по самому массовому виду – обязательному страхованию ГПО автовладельцев и развития онлайн-страхования.

В 2017 году будут изменения в пруденциальном регулировании страховых компаний, осуществлении деятельности страховых агентов, обсуждается вопрос соблюдения принципа «один агент – один страховщик». Также при оплате страховой премии планируется снятие запрета на прием агентами наличных средств от страхователей – физических лиц.

Еще одним важным пунктом, связанным с налогообложением, является изменение по отнесению на вычеты страховых премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Страховые премии по ДМС не будут облагаться ИПН у физических лиц, так и у юридических лиц эти расходы будут относиться на вычеты, что будет способствовать дальнейшему развитию медицинского страхования.

В 2017 году можно ожидать появления на рынке новых страховых продуктов с невысокой ценой и базовым набором услуг, а также нестандартных предложений.

Даурен Иманжанов, председатель правления АО «Номад Иншуранс»

В следующем, 2017 году страховой рынок, несомненно, будет развиваться, но уже не по «массе», то есть не по объему собранных премий, а больше в качественном аспекте. Многие компании уже пришли или приходят к тому, что принимать риски нужно очень взвешенно, ведь часто в погоне за премиями страховщики забывают об ответственности, которую в случае чего придется нести. Многие также осознали, что применение системы демпинга тоже влечет за собой определенные последствия. Мы прогнозируем, что рост общего объема премий по рынку составит 9–11% по сравнению с 2016 годом.

В данный момент рынок находится в ожидании принятия изменений в регулирующее законодательство, после внесения которых страховые компании смогут оформлять электронные полисы и использовать электронную подпись при оформлении страховок. Очень надеемся, что эти изменения будут приняты в 2017 году. Пока онлайн-страхование сводится к заказу полиса на сайте страховой компании. Хотя если исходить из сути онлайн-покупки, то при оформлении страховки через интернет клиент должен иметь возможность за один раз произвести все необходимые действия, сидя перед компьютером, то есть выбрать и рассчитать стоимость необходимого страхового полиса, оплатить его и получить документ, аналогию можно провести с приобретением электронных авиабилетов. Однако согласно статье 825 Гражданского кодекса РК договор страхования обязан заключаться «в письменной форме путем составления сторонами договора страхования». Но самое главное, что согласно пункту 3 данной статьи «несоблюдение письменной формы договора страхования влечет его недействительность». Другими словами, на данный момент клиент не может получить электронный страховой полис. Но мы уверены, что в скором времени у наших клиентов появится возможность приобретать страховку онлайн, и мы понимаем, что онлайн-ретейл неминуемо получит широкое распространение в РК.

Виталий Любимов, заместитель председателя правления СК «Казкоммерц-Life»

На наш взгляд 2016 год сложился вполне удачным для отрасли «страхование жизни». Активы компаний по страхованию жизни оценочно могут увеличиться на 15-17% за год, страховые резервы примерно на 25-30%. Кроме того, мы ожидаем, что прирост рынка страхования жизни (включая класс «обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей») составит порядка 5-7% по отношению к прошлому году, и рынок может достигнуть 85-87 млрд. тенге. Эти показатели стали возможными благодаря активному росту премий по классам: «пенсионный аннуитет» и «обязательное страхование работника от несчастных случаев».

С 1 января 2016 года были внесены поправки в законодательство по пенсионному аннуитету, вследствие чего были упразднены несколько страховых программ, позволяющих военнослужащим заключать договоры пенсионного аннуитета, были отменены единовременные выплаты. Мы ожидаем, что по итогам года объем премий по этому классу страхования будет незначительно ниже, чем в прошлом году. Рынок обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей по итогам 2016 года может вырасти на 20-25% относительно 2015 года. Одним из факторов, повлиявших на рост рынка, являются законодательные изменения, которые были введены в 2015 году, касающиеся урегулирования вопроса по определению размера страховой премии и страховой суммы, а также уточнены требования к определению класса профессионального риска и для каждой категории профессионального риска установлен определенный размер страхового тарифа.

Ожидается, что в 2017 году будет изменение со стороны регулятора в отношении действующих методик расчета минимальных сумм, необходимых для заключения договоров пенсионного аннуитета, что может повлечь за собой повышение размер таких сумм, а значит как следствие и сокращение рынка пенсионного аннуитета.