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Какой будет ставка ФРС в 2017 году?

30.12.2016 10:01   740   0
Федеральная резервная система подняла свою ключевую ставку на 0,25%, и теперь она составляет 0,75%. Реакция рынка была предсказуемо негативной: золото и нефть упали в цене. По мнению экспертов, в 2017 году ФРС поднимет ставку не менее двух раз. 
 
15 декабря Федеральная резервная система США повысила ключевую процентную ставку до 0,75%, до этого ФРС повышала процентную ставку в декабре прошлого года — с 0-0,25% до 0,25-0,5% годовых. До этого базовая учетная ставка поднималась лишь в июне 2006 года, а с декабря 2008 по декабрь 2015 года она оставалась практически на нуле — в диапазоне 0-0,25%.
 
По словам финансового аналитика компании «Аналитика Онлайн Казахстан» Евгения Чекая, в декабре 2015 года ФРС повысила ставку в связи с появлением признаков укрепления американской экономики и как следующий шаг к ужесточению монетарной политики после завершения программы количественного смягчения (QE3).. Тогда же глава ФРС Джанет Йеллен намекнула на вероятность дальнейшего повышения ставки в 2016 году.
Как утверждает Евгений Чекай, ФРС в дальнейшем продолжит поднимать процентную ставки и в 2017-2018 годах, этому свидетельствует беспрецедентное изменение графика увеличений процентной ставки на 2017 год, где запланировано сразу три этапа повышения учетной ставки в течение года. 
 
«Участники рынка в течение всего года ждали поднятие учётной ставки ФРС, и её поднятие не было сюрпризом для них, и ни для кого не секрет, что победа Дональда Трампа на президентских выборах так же увеличила ожидание повышения процентной ставки. На мой взгляд, самым интересным показался факт того, что ФРС запланировала сразу три этапа повышения учетной ставки в течение следующего года. Прогноз на три повышения ставки за год я считаю главным сигналом рынкам о том, что ФРС действительно уверена в устойчивости роста американской экономики. Однако три этапа повышения ставки – это, вероятно, максимальное количество повышений, которые ФРС предвидит в течение наступающего года», – сказал аналитик.
 
Как сообщает главный финансовый консультант компании «Тeletrade» Тимур Таипов, по итогам заседания стало известно, что в 2018 году ФРС ожидает два повышения ключевой ставки. Что касается 2019 года, то отдельные представители регулятора не исключают повышения три раза или более. В долгосрочной перспективе ФРС по-прежнему прогнозирует ставку на уровне 3%.
 
В свою очередь главный финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн Казахстан» Михаил Цой дополняет, что представители комитета FOMC дали обещание поднять ставку в 2017 году ещё три раза, таким образом, ФРС повысила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по количеству ее повышений. 
 
«ФРС прогнозирует три повышения ключевой ставки в 2017 году и Джаннет Йеллен назвала это "очень умеренной корректировкой, которая должна восприниматься как отражение нашей уверенности в том прогрессе, который продемонстрирует экономика». По моему мнению, такие прогнозы по повышению давать ещё рано, так как в этом году большинство участников рынка ждало повышения ставки не менее двух раз. Ожидания связаны были с тем, что после исторического повышения ставки в декабре 2015 года Джанет Йеллен и её коллеги обещали поднять ещё четыре раза в 2016 году, но, как мы видим, произошло это только один раз», – сказал эксперт. 
 
По словам экспертов компании «Аналитика Онлайн Казахстан», повышение главной процентной ставки США доллар «отыгрывал» на протяжении двух последних месяцев, а факт его повышения привёл к удорожанию американской валюты, вследствие чего индекс доллара (отношение доллара США к корзине из шести основных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) вырос на 0,5% – до 102,27 пункта. 
При этом индекс достигал отметки 102,62 – самого высокого с 2003 года показателя. А главные Американские индексы выросли: S&P500 на 0.4%; Nasdaq100 на 0,6%; DowJones30 на 0,4%.
 
Также ужесточение монетарной политики ФРС отразилась на стоимости золота, которое подешевело с $1 165 за одну тройскую унцию до $1 120 (на 3,8%), серебро в след за золотом упало с $17,20 до $15,70 (на 8,7%), а нефть марки BRENT упало с $56,20 до 53,60 (на 4,8%). Казахстанская и Российская валюта отреагировали не значительно: тенге к доллару ослаб c 330,5 до 337,2 (на 2,02%), а рубль упал к доллару с 61,3 до 62,4 (на 1,79%). 
В итоге, этот год завершается единственным повышением ставки, предпринятым на последнем декабрьском заседании FOMC. Очередное заседание ФРС будет только 30 января 2017 года, на котором эксперты солидарно не ждут повышения и считают, что в следующим году американский регулятор ужесточит свою монетарную политику поднятием ставки не более двух раз. 
 
Однако Евгений Чекай считает, что следующее поднятие ставки произойдёт только в июне – после того, как экономика США в полной мере покажет свою реакцию на последнее повышение и успеет учесть другие факторы, такие как: продолжение активного роста экономики, фактическую реализацию обещаний Трампа и отсутствие больших ралли USD. «Учитывая выполнения предыдущих обещаний Федеральной Резервной Системы и обычно спокойную позицию ФРС, прогноз на два повышения ставки в течение предстоящего года кажется мне более реальным», – сказал он. 
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Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

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    41

  • 2. Стабилизация курса тенге
    38

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
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  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    21

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