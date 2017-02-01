KASE опубликовала рэнкинги активности членов биржи за январь 2017 года

Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте рэнкинги активности членов KASE за январь 2017 года.

Рэнкинги активности были составлены в следующих секторах биржевого рынка:

- купли-продажи долевых ценных бумаг;

- купли-продажи долговых ценных бумаг;

- операций репо;

- купли-продажи государственных ценных бумаг;

- операций валютного свопа.

В долговом рынке ценных бумаг наиболее активными были такие профессиональные участники рынка ценных бумаг, как АО "Фридом Финанс", АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

По операциям репо наиболее активными были АО "Казкоммерцбанк", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и опять же, АО "Фридом Финанс".

На рынке государственных ценных бумаг активность проявили АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS", АО "AsiaCredit Bank" и АО "Казкоммерц Секьюритиз".

По операциям валютного свопа активностью отличились банки второго уровня: АО "Казкоммерцбанк", АО "Банк Астаны" и АО "Kaspi Bank".

С полным списком можно ознакомиться на сайте казахстанской фондовой биржи.