KASE опубликовала рэнкинги активности членов биржи за январь 2017 года

Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-сайте рэнкинги активности членов KASE за январь 2017 года.
Рэнкинги активности были составлены в следующих секторах биржевого рынка:
- купли-продажи долевых ценных бумаг;
- купли-продажи долговых ценных бумаг;
- операций репо;
- купли-продажи государственных ценных бумаг;
- операций валютного свопа.
В долговом рынке ценных бумаг наиболее активными были такие профессиональные участники рынка ценных бумаг, как АО "Фридом Финанс", АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
По операциям репо наиболее активными были АО "Казкоммерцбанк", АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" и опять же, АО "Фридом Финанс".
На рынке государственных ценных бумаг активность проявили АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS", АО "AsiaCredit Bank" и АО "Казкоммерц Секьюритиз".
По операциям валютного свопа активностью отличились банки второго уровня: АО "Казкоммерцбанк", АО "Банк Астаны" и АО "Kaspi Bank".
С полным списком можно ознакомиться на сайте казахстанской фондовой биржи.