KASE провела награждение наиболее активных членов Биржи

Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела церемонию награждения: наиболее отличившихся по итогам 2016 года членов KASE, листинговых компаний, показавших стремление к информационной открытости и проявивших инициативность при раскрытии информации о своей деятельности, победителей Конкурса представителей СМИ, проведенного в конце 2016 года.
KASE ежегодно проводит поощрение членов Биржи, внесших вклад в развитие фондового рынка Республики Казахстан, а также листинговых компаний, демонстрирующих наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.
По результатам 2016 года были награждены:
в номинации "Лидер рынка"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (рынок корпоративных облигаций)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (рынок государственных ценных бумаг)
в номинации "Андеррайтер года"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (рынок корпоративных облигаций)
Общественный Совет при ЕНПФ начал свою работу
в номинации "Маркет-мейкер года"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (рынок корпоративных облигаций)
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (рынок корпоративных облигаций)
Также Правление KASE наградило АО "Фридом Финанс" дипломом "За значительный вклад в привлечение инвесторов".
Листинговые компании, продемонстрировавшие в 2016 году наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг, в части раскрытия информации о себе и своей деятельности, награждены дипломами "За стремление к прозрачности". В частности, дипломами награждены:
Компании финансового сектора
АО "АТФБанк"
АО "Народный сберегательный Банк Казахстана"
Нефинансовые компании
АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"
KAZ Minerals PLС.