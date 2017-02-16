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KASE провела награждение наиболее активных членов Биржи

16.02.2017 11:19   1445   0

Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела церемонию награждения: наиболее отличившихся по итогам 2016 года членов KASE, листинговых компаний, показавших стремление к информационной открытости и проявивших инициативность при раскрытии информации о своей деятельности, победителей Конкурса представителей СМИ, проведенного в конце 2016 года.

KASE ежегодно проводит поощрение членов Биржи, внесших вклад в развитие фондового рынка Республики Казахстан, а также листинговых компаний, демонстрирующих наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.

По результатам 2016 года были награждены:

в номинации "Лидер рынка"

АО "Фридом Финанс" (рынок акций)

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (рынок корпоративных облигаций)

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в номинации "Андеррайтер года"

АО "Фридом Финанс" (рынок акций)

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (рынок корпоративных облигаций)

Общественный Совет при ЕНПФ начал свою работу

в номинации "Маркет-мейкер года"

АО "Фридом Финанс" (рынок акций)

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (рынок корпоративных облигаций)

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (рынок корпоративных облигаций)

Также Правление KASE наградило АО "Фридом Финанс" дипломом "За значительный вклад в привлечение инвесторов".

Листинговые компании, продемонстрировавшие в 2016 году наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг, в части раскрытия информации о себе и своей деятельности, награждены дипломами "За стремление к прозрачности". В частности, дипломами награждены:

Компании финансового сектора

АО "АТФБанк"

АО "Народный сберегательный Банк Казахстана"

Нефинансовые компании

АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"

KAZ Minerals PLС.

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