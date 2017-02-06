«КазАгро» выделит 60 млрд тенге на финансирование посевных работ

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» начал финансирование посевной кампании 2017 года. В текущем году для поддержки и своевременного проведения весенне-полевых и уборочных работ из Республиканского бюджета через структуры Холдинга «КазАгро» планируется выделение краткосрочного займа в сумме 60 млрд тенге.

В этом году для достижения большего охвата сельхозтоваропроизводителей государственным финансированием первоочередность, как и в прошлом году, будет отдаваться сельскохозяйственным кооперативам.

Кроме того, в целях повышения эффективности использования государственных средств и увеличения загрузки отечественных перерабатывающих предприятий вводится механизм финансирования с учетом приоритетности культур, то есть, финансирование в первоочередном порядке ряда культур, определенных Министерством сельского хозяйства. Речь идет о таких культурах, как масличные (подсолнечник, рапс, лён, соя), ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель.

Кредитование на проведение весенне-полевых и уборочных работ будет осуществляться по следующим направлениям:

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прямое финансирование сельхозтоваропроизводителей с предоставлением банковской гарантии через филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация;

фондирование банков второго уровня для последующего финансирования сельскохозяйственных кооперативов и сельхозтоваропроизводителей.

финансирование сельхозтоваропроизводителей через кредитные товарищества, микрофинансовые организации и Региональные инвестиционные центры.

Дополнительно за счет внебюджетных источников планируется направить на финансирование закупа сельскохозяйственной техники для проведения весенне-полевых и уборочных работ через АО «КазАгроФинанс» порядка 35 млрд тенге.