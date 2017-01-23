Казахстан и Кыргызстан обменяются опытом в сфере ипотечного кредитования

Достигнуто соглашение о сотрудничестве между операторами государственных жилищных программ Казахстана и Кыргызской Республики. Встречи, проведенные Казахстанской Ипотечной Компанией с кыргызскими коллегами в декабре минувшего года, завершились подписанием меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями.

Руководство АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и ОАО «Государственная Ипотечная Компания» (Республика Кыргызстан) подписали меморандум о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения казахстанской и кыргызской компаний по обмену опытом в сфере деятельности на рынке ипотечного кредитования. Представителей сторон интересуют направления по строительству и предоставлению арендного жилья, организация работы и развития IT-систем ипотечного кредитования, обучение и повышение квалификации сотрудников, а также участие в форумах, конференциях, круглых столах и других профессиональных мероприятиях.

Кыргызские коллеги ознакомились с работой всех подразделений Казахстанской ипотечной компании, действующими бизнес-процессами, программным обеспечением, а также посетили объекты жилья, реализуемые в рамках жилищной программы.

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Председатель правления ОАО «Государственная Ипотечная Компания» (Республика Кыргызстан) Шамкеев Бактыбек Абылкасымович отметил, что успешный опыт казахстанского оператора окажется бесценным для внедрения новшеств в организации работ по реализации социально значимой жилищной программы Кыргызстана.