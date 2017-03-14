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Казахстан воспользуется исламским финансированием для привлечения инвестиций

14.03.2017 13:18   1178   0
Казахстан  будет использовать исламское финансирование для привлечения инвестиций, заявил управляющий МФЦА «Астана» Кайрат Келимбетов, передает МИА "Казинформ".
 
«Мы сегодня проводим конференцию по развитию исламского финансирования. Астана впервые стала площадкой  для обсуждения этого вопроса в рамках рынка стран СНГ», - сказал Кайрат Келимбетов. 
 
Он также отметил, что ведущие эксперты в сфере исламского финансирования отмечают большие достижения Казахстана. 
 
«Эти успехи признаны, но, тем не менее, как дальше развивать систему исламского финансирования, исламский банкинг в наших странах, это очень активно обсуждалось. У нас сегодня присутствовали представители стран Центральной Азии, представители России, и мы хотели бы позиционировать Астану, как  ведущую платформу по развитию исламского финансирования. В целом, исламское финансирование является одним из приоритетов развития МФЦА. Исламское финансирование - это возможность привлечения инвестиций из ключевых стран, развитых стран. Это не только традиционно исламские страны, но и такие страны, как Великобритания, Гонконг, Япония. Они сейчас активно развивают этот вид инструмента, Казахстан тоже будет использовать эту возможность для привлечения инвестиций в нашу страну», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.  
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    76

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    20

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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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