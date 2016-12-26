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Казахстанцы начинают кредитную историю с онлайн-займов

26.12.2016 14:51   533   0 Автор: Анна Шатерникова

Все больше казахстанцев начинают кредитную историю с онлайн-займов. Согласно совместному исследованию Аналитического центра сервиса «Робот Займер» и Первого кредитного бюро (ПКБ), с марта по октябрь 2016 года количество новых онлайн-заемщиков без кредитной истории увеличилось на 30%.

В марте 2016 года, по данным исследования, более 77% заявок на микрозаймы подавали заемщики, уже имеющие кредитную историю, и менее 23% - люди без опыта кредитования. В октябре 2016 это соотношение составило уже 47% на 53% соответственно. Таким образом, ежемесячно в среднем на 3,8% увеличивается количество людей, для которых онлайн-микрозаймы становятся первым опытом кредитных отношений.

“Мы отмечаем несколько основных причин, способствующих данной тенденции. Во-первых, растущие возможности интернет-доступа, в том числе с мобильных устройств, делают услуги сервисов онлайн-займов доступнее. Во-вторых, возможность быстрого получения микрозайма привлекает молодых людей, более технологичных и ведущих более активный образ жизни. И, наконец, заемщики, имеющие кредитную историю, сейчас постепенно расплачиваются по дорогим кредитам, которые получили в период подъема экономики, и начинают более взвешенно оценивать свою платежеспособность в будущем”, - отметила Индира Кенесарина, генеральный директор ТОО “Займер”.

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Сервисы онлайн-кредитования лояльно относятся к заявкам от людей с отсутствием кредитной истории, основная масса интернет-заемщиков - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (27,10% от общего количества клиентов), а также 25-34 лет (37,60%). «Учитывая, что кредитную историю имеет 80% экономически активного населения, высокий «no-FCB-hit» (доля заемщиков без кредитной истории) на рынке онлайн-кредитования связан непосредственно с тем, что в этом сегменте присутствует большая доля молодежи. Этот тренд радует, так как «неопытный» заемщик имеет возможность формировать свою кредитную дисциплину при небольших суммах и рисках. В дальнейшем данный заемщик может переходить на более крупные кредитные продукты с осознанным пониманием и оценкой своих возможностей обслуживать взятые обязательства», - отмечает Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

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Справка

«Робот Займер» - абсолютно автоматизированная система, способная совершать выдачу необходимой суммы в течение нескольких минут, в любое время суток, без выходных и перерывов. Высокотехнологичная и полностью автоматизированная программа быстро анализирует одновременно более 1800 различных параметров, указанных в анкете клиента. Успешный в России сервис вышел на казахстанский рынок в 2015 году. Компания «Займер» является членом FinTech Ассоциации РК и принимает активное участие в формировании и развитии рынка онлайн-кредитования в Казахстане.

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Первое кредитное бюро было организовано 12 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации в бюро является более 135 кредитных организаций. В базе данных ПКБ зарегистрированы свыше 7 млн заемщиков и около 30 млн кредитных контрактов.

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  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    13

  • 2. Стабилизация курса тенге
    16

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    45

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    8

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    17

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0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
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