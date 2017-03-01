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Казахстанцы теряют интерес к американской валюте

01.03.2017 11:25   937   0

По итогам января жители РК выкупили в обменных пунктах валюты (EUR/RUB/USD) на 302,3 миллиарда тенге - это самый низкий старт за три года. К январю 2016 отмечено сокращение на 34,2%.

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Снижение обеспечено падением интереса к американской валюте: так, за январь текущего года казахстанцы купили всего $651 млн, минус 28,5% к декабрю и минус 39,3% к январю 2016. В тенговом эквиваленте это составило 215,6 млрд (-45% за год).

Более низкие показатели по приобретению казахстанцами американского доллара наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, а до того - более 10 лет назад, в начале 2006. Даже снижение курса доллара к тенге на 9,5% за год не повлияло на подъем спроса к американской валюте.

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Спрос на две другие ключевые валюты в мультивалютной корзине, напротив, показал прирост. Так, объем выкупленных рублей составил 10,8 млрд, +1,1% к декабрю и +16,2% к январю 2016 года. Это 59,8 млрд в тенговом эквиваленте - плюс 35,9% за год.

Продажи евровалюты в обменниках выросли год-к-году на 31,1%, до 76,4 млн евро. В тенговом эквиваленте это составило 26,9 млрд, на 16,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За 2 месяца инфляция в Казахстане составила 1,8%

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Тенденцию ухода от валютной зависимости подтверждают и показатели БВУ.

Так, по итогам января розничные тенговые депозиты зафиксировали годовой прирост сразу в 2,4 раза, валютные - сократились почти на 20%. Таким образом, именно депозиты в нацвалюте обеспечили прирост срочных и условных вкладов физлиц на 6% за год.

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  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

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Цитата дня
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