Казахстанская фондовая биржа отчиталась за 2016 год

Общий объем биржевых торгов за 2016 год вырос на 2,6 трлн тенге или 2,8% и достиг 94,6 трлн тенге. Основной вклад в прирост объема торгов внес сектор операций репо (рост в 2,5 раза), а наибольшее снижение произошло в секторе валютного свопа (падение на 52,3%). На рынке акций и ГЦБ наблюдался рост, на рынке корпоративных облигаций и иностранных валют – снижение. Об этом сообщили представители топ-менеджмента KASE, подводя итоги ушедшего года на встрече с журналистами в Алматы.

Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген рассказала о ключевых событиях биржи в ушедшем году и стратегии развития на 2017 год.

Среди ключевых событий биржи – это принятие новой Стратегии развития KASE на 2016-2018 годы, ребрендинг KASE, введение нового сектора облигаций – «Коммерческие облигации», облегчающие фондирование средних компаний, сотрудничество с НПП «Атамекен» и другие мероприятия по повышение финансовой грамотности среди потенциальных эмитентов и инвесторов.

«Говоря о стратегии развитии, как вы знаете, в августе прошлого года мы приняли Стратегию на ближайшие три года, определили для себя ключевые направления развития и продолжаем работать в этих направлениях. Уже часть работы в 2016 году провели, в 2017 году продолжим.

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По развитию биржевого рынка мы продолжали в прошлом году работу по привлечению новых эмитентов, сейчас у нас в работе 41 частных эмитентов, которые имеют потенциал привлечь финансирование на фондовом рынке <…> Это компании из отрасли промышленности, транспорта, услуг, энергетики, торговли и других», - сказала она.

Говоря о росте интереса бизнеса к фондовой бирже, Алина Алдамберген отметила, что такой интерес был отмечен в регионах страны.

«В регионах нас посетило 180 компаний, то есть это тот пул компаний, который заинтересован рассмотреть данные инструменты, чтобы привлечь финансирование, но естественно, компаниям от принятия решений до выхода на биржу необходимо проводить определенную работу – это зависит от уровня развития компании. Бывает компании на разных этапах, те, кто использует свой личный капитал либо компании, которые давно используют какие-то финансовые инструменты», - добавила она.

В 2017 голу руководство биржи продолжит работать над привлечением новых эмитентов на рынок и расширению инвесторской базы.

По словам вице-президента Казахстанской фондовой биржи Андрея Цалюка, в 2016 году рынок KASE развивался под воздействием двух основных конъюнктурных факторов: во-первых, растущих на мировом рынке цен нефти и, как следствие, укреплении российского рубля к доллару, которое вызвало адекватное, но менее выраженное движение курса тенге. Во-вторых, под влиянием действий Национального банка, сумевшего в рамках реализации денежно-кредитной политики в начале февраля переломить тенденцию на денежном рынке и от предоставления банкам тенговой ликвидности перейти к стерилизации рынка на нижней границе коридора базовой ставки.

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«Спекуляции на валютном рынке потеряли привлекательность. Участники рынка и население стали сокращать позиции в иностранной валюте и все большее предпочтение отдавать тенге и инструментам в тенге. Для снижения инфляции избыточная тенговая масса связывалась нотами Национального Банка, объем в обращении которых неуклонно повышался, а доходность падала. Это позволило регулятору в течение года понизить базовую ставку на 25% до 12,0 годовых, добиться снижения инфляции в годовом выражении на 40% до 8,7%, а стоимость короткого фондирования в тенге упала на открытом рынке на 87% до 10,55% годовых», - говорит Андрей Цалюк.

Ниже представлен краткий обзор тенденций в каждом из секторов KASE.

Рынок акций

Капитализация рынка акций выросла с начала отчетного года на 1 889,1 млрд тенге или 15,3% и достигла 14,3 трлн тенге. Увеличение данного показателя произошло в основном за счет роста стоимости торгуемых на KASE акций. Однако определенную роль сыграло и расширение количества доступных долевых инструментов. За истекший период в списки KASE были включены акции 18 наименований. Исключены из списков акции лишь пяти наименований. На конец 2016 года в торговых списках Биржи находились акции 120 наименований 102 эмитентов.

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Объем торгов акциями достиг в 2016 году 250,2 млрд тенге (эквивалент $744,1 млн) и снизился относительно 2015 года на 72,2%. Однако без учета крупной сделки, заключенной в 2015 году с акциями АО "КазМунайГаз" в особых условиях, объем торгов вырос на 67%. При этом отчетливо прослеживается рост объема торгов акциями, начиная с 2013 года.

Важным изменением на рынке акций 2016 года является рост показателей ликвидности рынка. Средний дневной объем торгов на вторичном рынке KASE вырос до 1,0 млрд тенге, среднедневное количество сделок увеличилось до 234. Следует также отметить достижение к концу года исторически максимального значения количества открытых счетов физических лиц в системе учета Центрального депозитария. Этот показатель на 1 января 2017 года достиг 105 319, увеличившись за год на 3 587 счетов.

За отчетный период рост индекса KASE составил 499,1 пунктов или 58,1%. В начале года индекс находился в нисходящем тренде, достигнув дна к 21 января (799,3 пунктов). Последующая динамика была преимущественно положительной на фоне стабилизации валютного и денежного рынков, а также недооцененности акций, входящих в представительский список Индекса KASE. Максимальное значение индекса зафиксировано 11 ноября – 1 365,8 пункта.

Главными драйверами роста Индекса KASE выступили акции KAZ Minerals PLC, стоимость которых выросла на 219,5% или 1 038,7 тенге до 1 512,0 тенге за акцию. На их рост оказало влияние улучшение макроэкономической конъюнктуры товарного рынка, а также благоприятные производственные и финансовые результаты деятельности в 2016 году. На втором месте оказались акции АО "КазТрансОйл", стоимость которых выросла на 61,3% или 465,9 тенге до 1 226,3 тенге за акцию. На третьем месте – АО "KEGOC", подорожавшие на 58,2% или 431,4 тенге до 1 173,0 тенге за акцию. Все три инструмента росли на фоне публикации положительных результатов деятельности и увеличения интереса инвесторов к тенговым инструментам в результате постепенного укрепления национальной валюты к доллару США.

Рынок корпоративных облигаций

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 507,4 млрд тенге (эквивалент $1 607,8 млн) и снизился относительно 2015 года на 58,7%. Основное снижение активности произошло на первичном рынке, где деньги стали значительно дороже благодаря усилению роли базовой ставки Национального банка. Для банков – традиционных для Казахстана эмитентов корпоративных облигаций – новая стоимость фондирования оказалась слишком высокой, а компании реального сектора стали выходить на рынок лишь во второй половине года, постепенно адаптируясь к новым условиям.

Всего в 2016 году на KASE были размещены облигации 10 эмитентов (в 2015 году – 18). Совокупный объем привлечения составил 424,4 млрд тенге, что более чем в два раза ниже показателей прошлого года. Наибольшую долю в объеме размещений обеспечили АО "Банк Развития Казахстана" (50,1%), АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (16,5 %), АО "Национальная компания "Қазақстантеміржолы" (11,8%) и АО "KEGOC" (11,6%).

Следует подчеркнуть, что размещения с участием государственных институтов проводились во второй половине 2016 года по ставкам, близким к рыночным, а число эмитентов, ориентированных при размещении на частные структуры, выросло. Здесь выделяются интересное размещение АО "КазАгроФинанс" на сумму 8 млрд тенге на пять лет под 15% годовых, маркетируемое финансовым консультантом для неограниченного круга инвесторов, а также три выпуска коротких коммерческих облигаций, размещенных АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и ТОО "Исткомтранс" на общую сумму 1,8 млрд тенге под 13,2–14,0% годовых.

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций снизился в отчетном году на 133,6 млрд тенге или 61,7%, не превысив 83 млрд тенге. Наибольшую долю в объеме вторичного рынка заняли купонные облигации АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (KZIKb26) – 14,0%, АО "AsiaCreditBank" (LARIb6) – 13,8% и АО "КазТрансГаз Аймак" (KTGAb2) – 9,4%. Наиболее ликвидными были международные облигации АО "Банк ЦентрКредит" (CCBNe3), АО "Казкоммерцбанк" (BTASe16) и АО "АТФБанк" (ATFBe5).

Индекс KASE_BY (индекс доходности корпоративных облигаций) c начала 2016 года снизился на 142 базисных пункта до 10,0% годовых.

На конец отчетного года в торговые списки KASE были включены облигации 272 наименований 66 эмитентов.

В 2016 году процедуру листинга прошли 27 выпусков облигаций. Облигации 37 наименований, преимущественно эмитентов банковского сектора, были исключены из списков KASE в связи с истечением срока обращения, а бумаги ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" вышли из официального списка KASE по инициативе их эмитента.

Рынок ГЦБ

Объем торгов ГЦБ на KASE в отчетном году увеличился на 30%. Произошло это за счет активизации Национального Банка, который использовал свои ценные бумаги для построения безрисковой кривой доходности и стерилизации рынка от тенге, которые поступали на него в обмен на доллары.

Объем размещений на первичном рынке снизился в 2016 году на 48% до 218,2 млрд тенге, из которых 180 млрд пришлись на долгосрочные сберегательные казначейские обязательства Министерства финансов, а 38,2 млрд – на размещения облигаций местных исполнительных органов.

Объем торгов на вторичном рынке увеличился с 8,2 млрд тенге до 337,7 млрд тенге. Данному увеличению способствовал выпуск Национальным Банком вне Биржи краткосрочных нот и выкуп на KASE данных облигаций. Совокупный объем торгов, пришедшийся на краткосрочные ноты Национального Банка в торговой системе KASE, достиг в отчетном году 317,6 млрд тенге или 94,1% оборота всего вторичного рынка ГЦБ. Активизации вторичного рынка ГЦБ способствовало и проведение Национальным Банком в конце 2016 года в торговой системе KASE 20 аукционов по продаже МЕУКАМ из своего портфеля с целью построения безкрисковой кривой доходности на более длинные, чем это позволяли ноты, сроки. Совокупный объем по данным операциям составил 18,1 млрд тенге, спрос, как правило, превышал предложение в несколько раз.

Главным достижением на рынке ГЦБ 2016 года является построение бенчмарка по стоимости безрискового заимствования в тенге на срок до пяти лет.

Рынок иностранной валюты

Совокупный объем торгов на валютном спот-рынке составил 10,5 трлн тенге, снизившись на 2,0 трлн тенге или 15,8% по сравнению с итогами 2015 года. Снижение объема торгов происходило под воздействием описанных выше конъюнктурных факторов. Они же обеспечили в 2016 году укрепление тенге к доллару на 2,1% до 333,29 тенге за доллар.

Наиболее торгуемым инструментом на KASE в данном секторе остается доллар США, на долю которого пришлось 99,2% совокупного объема торгов. Вторым по ликвидности был рубль России с долей в обороте 0,6 %. Активность здесь тоже снизилась (однако если выражать объемы в тенге – выросла), но значительно меньше, чем на долларе. Причины кроются в падении торгового оборота между Россией и Казахстаном более чем на 20%.

В номинальном выражении тенге потерял к рублю на биржевых торгах 18%, а интересной особенностью года стал существенный рост курса рубля к тенге в последние два месяца.

По результатам сравнения рынков валютной пары "рубль/тенге" на Московской бирже и KASE активность торгов тенге за рубли в Москве во втором полугодии 2016 года выраженно снижалась, тогда как на торгах рублями за тенге в Алматы наблюдалась обратная тенденция. Определенную роль здесь сыграл перевод операций с данной валютной парой с межбанковского рынка на KASE основным маркет-мейкером рубля, роль которого на KASE исполняет ДБ АО "Сбербанк России". Сказалось и появление на KASE второго маркет-мейкера – Евразийского банка развития. Всего же по итогам 2016 года объем торгов на KASE по данной валютной паре превысили соответствующий объем торгов на MOEX в 587 раз.

На рынке юаня в 2016 году ситуация не напоминала другие валюты. Динамика курса больше была похожа на доллар, чем на рубль, так как тенге укрепился к юаню на 5,8%, а вот активность торгов продолжает расти. Объем операций с юанем на KASE вырос в 2016 году на 89%. Росту активности торгов юанем на KASE помогают два фактора – увеличение товарооборота между двумя странами и необычно большое для Биржи количество маркет-мейкеров финансового инструмента, ряды которых в отчетном году пополнил Торгово-промышленный банк Китая в Алматы, став четвертым маркет-мейкером данной валюты.

Рынок валютного свопа

Объем торгов на своп-рынке снизился в 2016 году на 28,1 трлн тенге или 52,3% и составил 25,6 трлн тенге. На фоне благоприятных в сравнении с прошлым годом тенденций на спот-рынке, а также вследствие имплементации денежно-кредитной политики Национального Банка, ставки по однодневным валютным свопам снизились с уровня 79,6 % годовых по состоянию на 01 января до 6,4% годовых к концу года. В связи со стабилизацией валютного курса потребности участников в тенговой ликвидности значительно снизились и удовлетворяются в полной мере рынком репо, что объясняет существенный спад торговой активности в данном сегменте.

Рынок операций репо

Здесь объем торгов вырос относительно предыдущего года на 33,9 трлн тенге или в 2,5 раза до 57,1 трлн тенге. Дефицит тенговой ликвидности, который наблюдался на рынке в 2015 году и в январе 2016 года, сменился профицитом, а рынок репо превратился в очень удобное место размещения коротких тенге с минимальным кредитным риском.