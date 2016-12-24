Qazkom получил финансовую поддержку от государства

Национальный банк Казахстана предоставил крупнейшему банку страны – Казкоммерцбанку – экстренный заём. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

По данным издания, с 15 декабря, Казкомерцбанк уже получил от Нацбанка заём в размере 400 млрд тенге для поддержания ликвидности.

"Госорганам было поручено не допустить коллапс Казкоммерцбанка, в связи с чем сейчас обсуждаются различные сценарии спасения банка", – говорится в публикации.

Представители Казкома и Нацбанка, уточняется в материале, отказались от комментариев.

Как утверждает один источник Bloomberg, Народный банк может начать переговоры по получению контроля над Казкомом на следующей стадии операции по спасению банка. На то, чтобы восполнить пробелы в балансе финансового учреждения, может понадобиться до 1,5 трлн тенге, пишет издание.

По данным другого источника, размер финансирования будет зависеть от результата переговоров между Народным банком и финрегулятором.

Народный банк Казахстана пока не комментирует происходящее.