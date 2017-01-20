Казкоммерцбанк начал предварительные переговоры с Народным банком

Qazkom вступил в предварительные переговоры с АО «Народный банк Казахстана» (Народный банк) в отношении потенциальной сделки между ККБ и Народным банком, сообщает пресс-служба АО «Казкоммерцбанк» (ККБ). О какой именно сделке идет речь - не уточняется.

Переговоры находятся на самой ранней стадии. Сообщается, что дальнейшая информация будет предоставлена по мере необходимости в соответствующие сроки.

АО «Народный банк Казахстана» опубликовал сообщение на сайте Казахстанской фондовой биржи касательно возможной сделки с ККБ.

"АО "Народный Банк Казахстана" (далее – Народный Банк) настоящим заявляет, что вступило в предварительные обсуждения с АО "Казкоммерцбанк" (далее – ККБ) и мажоритарным акционером ККБ по потенциальной сделке. На данный момент рано говорить об условиях потенциальной сделки, в случае если таковая состоится.

Народный Банк придерживается принципов рассмотрения и проведения сделок на коммерчески справедливых условиях в соответствии с международными стандартами и с учетом интересов акционеров и других заинтересованных сторон Народного Банка", - говорится в сообщении.

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В ответ на запрос Kursiv.kz пресс-служба Народного банка заявила, что вариант слияния банков не рассматривается.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что ККБ и Народный банк обсуждают слияние, что позволит создать банк с активами в размере $27 млрд.

На два банка приходится 37% активов всей банковской системы Казахстана. Халык банк, торгующийся в Лондоне и Алматы, имеет рыночную капитализацию в размере $1,7 млрд, в то время как рыночная капитализация ККБ на внутреннем рынке составляет $542 млн.

Также стоит заметить, что Национальный банк Казахстана в конце прошлого года предоставил Qazkom экстренный заём в размере 400 млрд тенге.

"Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности", - сообщала пресс-служба банка. При этом подчеркивалось, что банк не ведет никаких переговоров с Национальным банком и правительством по получению специальной государственной помощи.