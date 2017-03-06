Казына Капитал Менеджмент намерена расширить инвестиционный портфель Kazakhstan Infrastructure Fund

АО «Казына Капитал Менеджмент» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») привлекло Verno Capital для управления дочерним инфраструктурным фондом Kazakhstan Infrastructure Fund (KIF), сообщает пресс-служба АО «Казына Капитал Менеджмент».

Verno базируется в Москве и Лондоне, обладает значительным опытом в осуществлении сделок на территории стран СНГ. Под управлением и консультированием компании находятся активы в размере более $6 млрд.

"Привлечение Verno призвано активизировать деятельность фонда в части финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана с применением передовых международных практик в инвестировании", - говорится в сообщении.

На сегодня фондом KIF освоено 13,8 млрд тенге посредством финансирования 2 проектов. Ожидается, что партнерство с Verno Capital позволит «Казына Капитал Менеджмент» расширить инвестиционный портфель фонда и таким образом, внести вклад в развитие казахстанского бизнеса.

Британия займет Ираку $12 млрд на инфраструктуру

«Команда Verno имеет высокую деловую репутацию на рынке прямых инвестиций стран СНГ. Одним из основателей компании является стратегический ближневосточный фонд, также компания активно сотрудничает с Российским Фондом Прямых Инвестиций. Участие данной команды в фонде будет способствовать ускорению реализации договоренностей с институциональными инвесторами по со-инвестированию, а также дальнейшему привлечению иностранных инвестиций в Казахстан. Так, в рамках фонда планируется привлечение до $400 млн новых инвестиций», - отметил глава АО «Казына Капитал Менеджмент» Аскар Достияров.