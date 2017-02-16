По итогам декабря 2016 года Китай нарастил объем гособлигаций США на $9 млрд до $1,058 трлн согласно данным Минфина США.

Это первое увеличение с мая 2016 г., всего в 2016 г. Китай продал гособлигаций США на $188 млрд.

Лидером среди держателей казначейских бумаг США с октября 2016 г. остается Япония, которая держит ценные бумаги на сумму $1,091 трлн. Но в декабре Токио сократил объем гособлигаций США по сравнению с ноябрем 2016 г. на $18 млрд.

Китай был крупнейшим владельцем этих бумаг на протяжении трех кварталов прошлого года, но в октябре сбросил на рынок бумаг на $41 млрд, уступив таким образом лидерство Японии.

Что касается России, то власти страны сократили объем гособлигаций США на $1,9 млрд. РФ держит бумаги Казначейства США на $86,1 млрд. За декабрь объем незначительно сократился - на $500 млн, а месяцем ранее доля РФ увеличилась на $12 млрд.