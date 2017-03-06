Китай стал лидером по размеру банковской системы в 2016 году

Китай обошел еврозону и занял первое место по размеру банковской системы в 2016 году. Объем принадлежащих ей активов достиг $33 трлн против $31 трлн у валютного блока, $16 трлн у США и $7 трлн у Японии, передает РБК.

Показатель в 3,1 раза превысил китайский ВВП против 2,8 раза у еврозоны, что свидетельствует о растущей роли страны в международном финансовом секторе и зависимости властей от заимствований для преодоления последствий глобального кризиса и стимулирования роста национальной экономики.

Мировые лидеры приветствовали меры Пекина, направленные на обеспечение стабильного роста мирового ВВП, когда развитые страны находились в глубокой стагнации. Теперь же эта политика оборачивается расточительными инвестпроектами, избыточными производственными мощностями и опасно высоким уровнем задолженности. Аналитики отмечают, что в отличие от развитых рынков, китайские региональные власти сильно полагаются на банковские кредиты для финансирования инфраструктурных проектов. Ключевую роль в этой политике играют государственные банки (в первую очередь Китайский банк развития, активы которого превышают $2 трлн) при поддержке частных финансовых организаций.

Экономисты утверждают, что развитые рынки капиталов могут помочь Китаю диверсифицировать финансовую систему и снизить ее большую зависимость от банков. Более диверсифицированная финансовая система, в свою очередь, ограничит возможности Компартии Китая по управлению финансовыми потоками.