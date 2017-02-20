Китай стал третьим по величине акционером Deutsche Bank

Конгломерат китайских компаний HNA Group приобрел 3,04% акций Deutsche Bank, став третьим по величине акционером крупнейшего немецкого банка после инвесторов из Катара и США.

Одно из крупнейших объединений Китая в авиации, туризме, логистике и по морским перевозкам приобрело пакет акций Deutsche Bank в 3,04%. Стоимость доли, приобретенной китайскими инвесторами, при текущих котировках Deutsche Bank составляет около 750 млн евро ($799 млн).

HNA Group стала третьим по величине инвестором немецкого банка после Катара, суверенные фонды которого владеют почти 10% акций и американской BlackRock, крупнейшей управляющей компанией в мире, владеющей 6,1% акций Deutsche Bank. По сообщению ряда СМИ, в HNA Group планируют в дальнейшем увеличить долю в Deutsche Bank.