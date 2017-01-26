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Китайские инвесторы увеличивают свое присутствие в Казахстане

26.01.2017 13:20   701   0

Китайские инвесторы в 2016 году резко увеличили свое внимание к Казахстану - валовый приток прямых инвестиций с КНР за январь-сентябрь 2016 года составил $623,9 млн. Это в 7 раз больше объема за аналогичный период предыдущего года, сообщает Finprom.kz.

При этом в обратном направлении движение замедлилось, валовый отток инвестиций из Казахстана в Китай за год сократился на 3% и за январь-сентябрь 2016 года составил $41,1 млн.

Валовый внешний долг РК перед Китаем сложился на уровне $12,3 млрд (на конец сентября 2016 года). Основная часть его приходится на небанковские финансовые организации и нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

В системе индустриального развития Казахстана (ГПИИР-2) Китай является одним из четырех главных стран-торговых партнеров РК. С конца 2015 года между РК и КНР было подписано 5 соглашений по созданию кластерных зон сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, торговли, обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и прочих сферах.

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Стороны намерены активно развивать роль кластерных парков в стимулировании инвестиций, концентрации производства, укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обмена опытом по развитию и управлению кластерными парками.

С целью привлечения инвестиций стороны намерены сделать акцент на продвижение строительства и ввод в эксплуатацию МЦПС «Хоргос».

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Товарооборот с Китаем составил 16% общего объема внешней торговли Казахстана в 2016 году. Оборот услуг - 33% объема.

Однако, темпы торговли РК с КНР замедляются. За 11 месяцев 2016 года объем товарооборота между странами составил всего $7,1 млрд. Это на 27% меньше размера торговли годом ранее.

Оборот услуг, напротив, за год вырос на 21% и составил $1,1 млрд. Основную часть услуг составляют грузовые транспортные услуги - 84%.

По программе приграничного сотрудничества между правительствами РК и КНР планируется увеличить пропускную способность железнодорожных переходов «Достык-Алашанькоу», «Алтынколь – Хоргос», изучить возможности строительства железной дороги, соединяющей Алтайский и Таченский округа СУАР КНР с Восточно-Казахстанской областью РК (железная дорога «Утубулак – Зимунай – Зайсан – Жангизтобе», «Карамай – Чугучак (Тачэн) – Аягоз». По инициативе «Один пояс, один путь», предложенной Казахстану со стороны Китая, стороны намерены предпринимать действенные шаги по созданию терминальных мощностей в международной логистической зоне порта Ляньюнган, в строительстве Сухопутного терминала на станции Инчебурун и терминала в порту «Бандер-Аббас».

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За январь-ноябрь 2016 года экспорт продовольственных продуктов в КНР составил $115,5 млн, что меньше суммы за аналогичный период 2015 года на 28%. Казахстан стал дешевле продавать продовольствие - в физическом выражении экспорт вырос на 75%.

Основными экспортными товарами РК в Китай являются пшеница и меслин, семена подсолнечника, масла и жиры, хлеб.

Импорт сократился на 42% из-за сокращения физического объема на 40%.

Основа импорта продовольствия из Китая в РК - цитрусовые плоды, томаты, яблоки, груши и абрикосы. Обязательства Казахстана перед Китаем в сфере продовольственных товаров сократились до нуля на конец сентября 2016 года.

Согласно межгосударственным договоренностям в сфере сельского хозяйство РК и КНР намерены модернизировать инфраструктуры для ускоренного прохождения сельскохозяйственной продукции по зеленому коридору на пограничном пункте пропуска «Бахты - Покиту». Планируется активное изучение возможности сотрудничества в сферах производства халяльной продукции и повседневных мусульманских товаров, совместное освоение рынков за пределами региона. Стороны намерены поощрять и стимулировать предприятия двух стран для совместного создания в Республике Казахстан образцовых сельскохозяйственных баз.

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Сократился и экспорт в КНР минеральных продуктов и топливно-энергетических товаров - за год он упал на 33% и составил $133 млн за январь-ноябрь 2016 года. Среднеконтрактная цена и физический объем сократились на 12% и 24%, соответственно. Сокращение вызвано уменьшением экспорта нефти и серы. Основными экспортными товарами в данной сфере являются сырая нефть, газы, сера и руды. Свинцовые руды увеличились в экспорте в 4,3 раза.

Импорт непродовольственных товаров в РК из Китая за период составил $12,7 млн и сократился на 59%. Импорт нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород сократился на 90%. При этом физический объем упал на 99%, а среднеконтрактная цена выросла в 11 раз.

Обязательства Казахстана перед Китаем на конец сентября 2016 года сократились на $54 млн или на 2%. Обязательство по прямым инвестициям в данном секторе сократились на $72,3 млн.

Программа пограничного сотрудничества делает акцент на совместной разведке и добыче меди, цинка, титана, золота и других полезных ископаемых.

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приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
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