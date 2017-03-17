Классические механизмы обеспечения кибербезопасности безнадежно устарели

Готовность банков к киберугрозам находится на высоком уровне, считают участники рынка. Однако по мере роста онлайн-услуг в банках развиваются и новые механизмы мошенничества, спасение банков – внедрение дополнительных средств по обеспечению информационной безопасности. По данным специалистов, основные цели кибератак - это не только физлица, но и банковский и государственный сектор.

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По информации Банка ВТБ (Казахстан), киберпреступления в мире и в Республике Казахстан постоянно растут. «Вектор кибератак направлен как на клиентов банков, так и на сам банковский сектор, также под удар попадают и государственные структуры, через которые могут проходить и обрабатываться различного рода финансовые платежи и базы данных», - пояснили в банке.

По данным старшего консультанта по решениям для обеспечения безопасности и противодействия мошенничеству SAS Алексея Коняева, уровень кредитного мошенничества в банках в 2016 году увеличился приблизительно в 1,5–2 раза по сравнению с 2015 годом.

«При этом данные показатели включают в себя как так называемый hard fraud, когда заемщик не имел намерения платить по кредиту еще до его оформления, так и soft fraud, когда потенциальный заемщик фальсифицирует данные о себе, пытаясь улучшить представление о себе в глазах кредитора или скрыть, например, факты наличия других кредитов или завышая фактическую заработную плату. Именно активный рост просрочек по заемщикам второго типа и наблюдался особенно отчетливо в первом квартале прошлого года», - рассказал г-н Коняев.

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Несмотря на то что IT-системы безопасности банков способны противостоять существующим угрозам, нужно понимать, что развитие электронной коммерции и дистанционных форм обслуживания клиентов увеличивает риски подрыва информационной безопасности для всех БВУ, отметили в пресс-службе ВТБ.

«Классические механизмы обеспечения безопасности безнадежно устарели, и современные условия заставляют финансовые организации посмотреть на свои потенциальные проблемы в комплексе», - добавил г-н Коняев.

Он также отметил рост уровня подготовки мошенников, которые обладают практически профессиональным арсеналом средств для подделки документов и привлекают в мошеннические схемы сотрудников банка. «Если до 2016 года в этой части была распространена схема с POS-кредитами, когда для выдачи кредита привлекался кредитный эксперт в магазине, который далеко не всегда являлся сотрудником банка, то теперь все чаще фродом занимаются именно сотрудники кредитных учреждений», - рассказал он.

«Мы думаем, что эволюция в сфере кредитования и мошенничества будут коррелировать всегда друг с другом. Поэтому все больше и больше фрода будет именно в интернете», - считают в Первом кредитном бюро.

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При этом банки начали осознавать, что даже дорогостоящая техника по проверке документов на местах не поможет существенно снизить уровень мошенничества, поэтому кредитные организации стараются искать дополнительные способы выявления фрода. К примеру, технологии распознавания лиц, интеграция с различными онлайн-сервисами для осуществления дополнительной проверки клиентов, более серьезные антифрод-инструменты и т. д.

«Мошенники не постеснялись даже атаковать систему SWIFT, заявив о ее уязвимости, по сути скомпрометировав конгломерацию из тысяч организаций, что может привести не только к краху конкретного бизнеса, но и потенциально - к мировому финансовому кризису», - поделился г-н Коняев.

Помимо этого все больше кредитных учреждений задумываются о расширении своей модели кредитования, дополнив ее онлайн-каналами, но запускать новый продукт без правильно выстроенных процессов кредитных и операционных рисков, по мнению эксперта, было бы «полным безумием для банков, которые на данный момент и без того испытывают колоссальное всестороннее давление».

«Что же касается киберпреступности, то, очевидно, это тот вид мошенничества, который в ближайшем будущем будет только развиваться, и, скорее всего, выживет только тот, кто заранее позаботится о своей безопасности, так как потенциальный ущерб от вмешательств киберпреступников может быть фатальным для кредитной организации», - резюмировал г-н Коняев.

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Специалисты по-прежнему призывают соблюдать осмотрительность при вступлении в финансовые отношения с третьими лицами, поскольку махинации мошенников по мере развития становятся все более изощренными.

Специалисты Банка ВТБ (Казахстан) напоминают, что мошеннические действия с кредитами направлены в первую очередь на частных лиц – клиентов банка и рассчитаны на человеческую доверчивость и невнимательность.

Основная цель мошенников – махинации с розничными продуктами беззалогового кредитования. Максимальную осторожность следует проявлять при уговорах третьих лиц оформить кредит на свое имя, поскольку самому третьему лицу банк по каким-либо причинам отказывает в финансировании. Также в случае утери документов, удостоверяющих личность, следует незамедлительно заявить в уполномоченный орган для признания его неактуальности.

Процветают также карточное мошенничество и кибермошенничество, направленные на банковский сектор. «Согласно статистике ежегодно мошенничество с банковскими картами возрастает в два и более раза, так как во всем мире огромными шагами растет роль электронных денег и электронной коммерции», - подчеркнули в банке.

Кредит по поддельным документам остается основным методом кредитного мошенничества в Сбербанке. Чаще всего это справки с места работы, справки о получаемых доходах, а также выписки о движении денежных средств из других коммерческих банков Казахстана.

В ПКБ обнаружены схемы, по которым потенциальные мошенники подают заявки в банки по поддельным военным билетам, справкам о заработной плате и банковских платежах.

Заместитель директора департамента безопасности и защиты информации ДБ АО «Сбербанк» Анатолий Пудель рассказал, что новым и популярным способом электронного мошенничества является метод социальной инженерии. Суть его заключается в том, что при продаже вашего имущества мошенник просит выслать данные карты для перечисления денег, поскольку сам потенциальный «клиент» находится в другом городе или стране. И вроде бы это не вызывает подозрений, но, получив доступ к карте, злоумышленники перечисляют средства с вашей карточки на различные кошельки или совершают покупки в интернете.

Некоторые обманутые жертвы отправляют фото самой карточки по мобильному мессенджеру, где указан секретный код CVV2 (или CVC2), после чего ждут перевод.

Мошенники также играют и на слабой осведомленности пользователей о возможностях интернет и SMS-банкинга, в некоторых случаях преступники могут представиться сотрудниками банка и попросить сообщить все те же детали для зачисления суммы на счет.

В ПКБ зафиксировано несколько нестандартных случаев мошенничества. К примеру, когда на одном адресе в Алматы зафискировано 18 действующих займов, в том числе 9 с просрочкой свыше 30 дней. Ранее по этому адресу было зафиксировано 94 займа, 79 из которых завершены с небольшими просрочками, а 15 – с просрочкой свыше 30 дней. Всего по этому адресу оформил кредит 21 заемщик.

В другом кейсе мошенник по объявлению о поиске сотрудника на высокооплачиваемую работу собирал копии документов и банковские реквизиты. «Доверчивые люди предоставляют по электронным каналам любую информацию, а впоследствие выясняют, что на их документы был оформлен кредит», - пояснили в ПКБ.

Перспективы решений

Г-н Коняев рассказал, что в идеале для решения проблем кредитных организаций существуют инструменты для создания единого центра компетенций по вопросам обеспечения безопасности, который позволил бы обеспечить должный уровень безопасности и планомерно заниматься развитием продуктов.

«На рынке уже существуют кросс-канальные антифрод-платформы, которые могут обеспечить построение на своей IT-базе правильных бизнес-процессов внутри организации, с одной стороны, и интеллектуально подходить к решению задач выявления различного рода мошенничества - с другой. Примеры такого подхода на рынке уже есть, и, по официальным заявлениям менеджмента данных финансовых учреждений, эффект от такого подхода ошеломительный», - рассказал г-н Коняев.

В Сбербанке видят необходимость службы мониторинга киберугроз для каждого из коммерческих банков Казахстана. Такой инструмент уже эффективно используется в банке, в задачи службы мониторинга входит выявление и противодействие угрозам вирусных заражений, несанкционированного доступа, анализ новых киберугроз, применимых к банку, и его модели угроз.