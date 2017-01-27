Конфликт интересов – главная проблема Единого накопительного пенсионного фонда

Недавняя история с покупкой ЕНПФ облигаций ТОО «Бузгул Аурум» на 5 млрд тенге и практически потерянный трехмиллиардный депозит в КазИнвестБанке вновь вызвали ожесточенные споры в обществе. Правда, вопросы о том, куда исчезают миллионы и кто за это в ответе, все еще остаются под покровом тайны.

Сразу после празднования новогодних выходных «Къ» получил официальный ответ от заместителя председателя правления Национального банка РК Жанар Тулегеновой на свой запрос относительно ситуации, возникшей в конце декабря прошлого года с ТОО «Бузгул Аурум».

Вкратце напомню, сделку ЕНПФ по приобретению облигаций ТОО «Бузгул Аурум» проверяет следственное управление ДКНБ города Алматы. Как утверждают представители НБ РК, бумаги были приобретены за счет не пенсионных накоплений, а собственных средств фонда, полученных в виде комиссионного вознаграждения от пенсионных активов. «Эта сделка прошла 6 октября на организованном рынке в торговой системе KASE. Были проведены специализированные торги первичного размещения облигаций. Покупатель — ЕНПФ. Сумма сделки — 5 млрд тенге», - пояснял ранее директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр Терентьев.

В свою очередь в ответе на запрос «Къ» Жанар Тулегенова также подчеркнула, что «согласно Закону «О пенсионном обеспечении в РК» ведется раздельный учет пенсионных активов (которые включают пенсионные взносы и доходы от инвестирования пенсионных активов) и собственного капитала (который формируется за счет результатов хозяйственной деятельности)». «Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно в соответствии с политикой инвестирования собственных активов, утвержденных советом директоров, и не затрагивают интересы вкладчиков и получателей. Финансовая отчетность АО «ЕНПФ» ежегодно проверяется независимой международной аудиторской компанией. Проводимая в настоящее время проверка в отношении инвестиционной деятельности по управлению активами не завершена. В этой связи АО «ЕНПФ» не вправе давать какие-либо комментарии по этому поводу», - отметила Жанар Тулегенова.

Конфликтная ситуация

Между тем депутаты фракции «Ак жол» подняли вопрос о конфликте интересов, когда Нацбанк выступает как регулятор и как оператор, и предложили вновь вернуться к созданию рыночных условий в секторе пенсионных накоплений. Что в свою очередь вызвало критику их коллег по цеху. В частности, фракция «Народные коммунисты» считает, что комиссионные вознаграждения ЕНПФ (в размере 5,25% от суммы инвестиционного дохода), которые только за 11 месяцев 2016 года составили 55,651 млрд тенге, довольно высоки, а потому их не следует выводить из-под общественного контроля.

С точки зрения отдельных отечественных экспертов финансового рынка, ситуация вокруг инвестиций ЕНПФ говорит о том, что регулятор, будучи оператором пенсионных денег, не так уж и внимательно следит за полученными в его распоряжение деньгами. «Вначале накопить на старость казалось возможным. После двух последних девальваций, когда ценность вкладов снизилась вдвое, в пенсионной системе разочаровались. И сегодня любой работник легко принимает решение получать деньги в конверте здесь и сейчас», - утверждает экономический обозреватель Денис Кривошеев.

В свою очередь финансист, глава совета директоров АО Visor Holding Айдан Карибжанов уверен в том, что ликвидация пенсионной системы и попытка раздать деньги людям на руки, приведет к катастрофе, ибо ответственно следить за своими деньгами на старость способны далеко не все. В то же время, с точки зрения эксперта, проблема, связывающая деятельность по инвестированию Центробанка и ЕНПФ, заключается в том, что внутри страны очень мало инструментов для инвестирования.

«Пенсионный фонд, как любой другой инвестор, должен иметь палитру инвестиционных инструментов. Никакая пенсионная система, ориентирующаяся на инвестиции на внутреннем рынке, не может развиваться без такого рынка. Без национального фондового рынка. Для развития фондового рынка нужно много факторов. В первую очередь приватизация, на рынке должны обращаться акции и облигации не только мутных эмитентов, а всего, что есть. А еще честный суд, правильный регулятор и еще много чего», - констатирует г-н Карибжанов.

Что же до конфликта интересов, в который попал Нацбанк, то, по мнению эксперта, это самая большая проблема, поскольку управляющий пенсионными деньгами не должен разрываться между обязательствами «вложить деньги в спасение тонущей отрасли, банка или предприятия, поддержать падающую валюту или за взятку купить кизяк. Он просто должен стоять на страже своих клиентов».

Когда инфляция поглощает доходы

Советская система, часть которой до сих пор еще жива в пенсионной отрасли Казахстана, была солидарной. На пике реформ 90-х годов мы перешли к накопительной системе. Причем пенсионные деньги были доверены частным управляющим, но с действующей государственной гарантией. В результате чего государство выплачивало деньги вкладчикам НПФ, даже если сами фонды не смогли бы отвечать по своим обязательствам.

Так, в 2010 году 22,4 тыс. получателей пенсии была выплачена госгарантия в размере 770,3 млн тенге. Наиболее активными в тот момент были три фонда: НПФ Народного банка Казахстана, чьи активы в августе 2011 года составляли свыше 845,6 млн тенге, Государственный накопительный пенсионный фонд (свыше 442,5 млн тенге) и «Улар Умит» (свыше 416,2 млн тенге).

Следующую тройку составляли: НПФ «Грантум» (активы – свыше 208,9 млн тенге), «Капитал» (129,8 млн тенге), НПФ «Евразийский» (128,5 млн тенге).

Доходность частных НПФ от инвестирования пенсионных накоплений за 7 месяцев 2011 года указана в таблице 1.

Таблица 1. Доходность частных накопительных пенсионных фондов за 7 месяцев 2011 года

Наименование НПФ Доходность инвестирования Евразийский 8% Народного банка 7,8% Астана 6,5% Грантум 6,4% Республика 6,2% Капитал 6,2% ГНПФ 5,8% НефтеГаз-Дем 5,5% Атамекен 4,2% Улар Умит 4,1% Казахмыс 3,4% Отан 0,8%

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Однако при этом доходы от инвестиционных вложений фактически нельзя было уберечь от обесценивания инфляцией. Показатель номинальной доходности всех НПФ с декабря 2010 по декабрь 2011 года составил 2,59%, тогда как инфляция на конец того периода была на уровне 7,4%, а среднегодовая – 8,3%.

Эксперты фондового рынка отмечают, что в 2010 году наметилась тенденция замедления темпа прироста пенсионных накоплений. Если в 2009 году накопления ежемесячно росли в среднем на 36,7 млрд тенге, то их среднемесячный прирост по результатам трех кварталов 2010 года составил 29,9 млрд тенге. Причина, по мнению аналитиков, заключается в незначительном росте объемов чистого дохода, который за 9 месяцев 2010 года вырос лишь на 50,9 млрд тенге, что почти в 3 раза меньше прироста аналогичного периода 2009 года. Как результат - невысокий уровень доходности, поглощенной инфляцией, привел к массовому перетоку пенсионных накоплений между пенсионными фондами.

Не улучшилась ситуация и в последующие годы. По официальным данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК, коэффициент номинального дохода ГНПФ за период с июля 2012 по июль 2013 года составил 0,48% при накопленном уровне инфляции 5,9%. Здесь, как говорится, без комментариев…

В 2013 году структура инвестиционного портфеля НПФ РК по состоянию на 1 сентября составляла: государственные ценные бумаги (Минфин, НБ РК, местные органы, негосударственные организации) – 79%; вклады в банках – 10%; аффинированное золото – 5%; ГЦБ иностранных государств – 2%; прочие активы – 4%.

Аналитики фондового рынка отмечали привлекательность для НПФ ценных бумаг негосударственных организаций. Однако в целом инструменты для инвестирования остались без изменений. Что касается процента инвестирования, то по сравнению с 2010–2011 годами ситуация несколько поменялась (табл. 2).

Таблица 2. Пенсионные активы НПФ Казахстана по состоянию на 1 сентября 2013 года

Наименование НПФ Пенсионные активы Инвестировано В том числе Доля НПФ (в %) По умеренному инвестиционному портфелю По консервативному инвестиционному портфелю АО «НПФ Народного банка Казахстана» 1165,3 1128,8 1117,8 11,0 33,0 АО «ГНПФ» 742,1 714,1 714,1 - 21,0 АО «Улар Умит» 421,2 397,0 393,1 3,9 11,9 АО «Грантум» 326,5 317,8 315,0 2,8 9,2 АО «Астана» 259,0 232,7 230,8 1,9 7,3 АО «Капитал» 200,4 200,4 198,5 1,9 5,7 АО «Нефтегаз-Дем» 151,6 151,0 149,8 1,2 4,3 АО «Атамекен» 96,3 95,2 94,4 0,8 2,7 АО «ОНПФ «Отан» 88,2 85,2 84,7 0,5 2,5 АО «Республика» 80,7 80,5 79,9 0,6 2,3 Итого 3517,1 3402,8 3378,2 24,6 100,0

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, АФН.

Между тем, по данным ЕНПФ, на 1 декабря 2016 года общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев составила 6,64 трлн тенге, увеличившись с начала года на 808,7 млрд тенге. Для сравнения: на 1 января 2016 года сумма пенсионных накоплений составляла 5,83 трлн тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ по итогам 11 месяцев 2016 года составила 8,15%. При этом уровень инфляции в годовом исчислении составил порядка 8,29%.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) с начала 2016 года, составила 484,3 млрд тенге. Количество ИПС вкладчиков на 1 декабря 2016 года по всем видам договоров составило 10,08 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов – 9,62 млн. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 417 тыс., а по добровольным пенсионным взносам – 38,9 тыс.

Чуть иначе выглядит и палитра инструментов для инвестирования: государственные ценные бумаги Казахстана, по данным фонда, на 1 апреля 2016 года в портфеле - 45,16% (2739,69 млрд тенге); облигации международных финансовых организаций составили 85,74 млрд. тенге; объем депозитов в банках второго уровня - 338,13 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,57%; объем корпоративных облигаций эмитентов РК - 2 217,74 млрд тенге; доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле - 2,78%.

Итак, в лидерах по-прежнему инвестирование в государственные ценные бумаги. Оно и понятно - несмотря на низкую доходность, риски здесь минимальны. И этот момент, особенно после первого мирового кризиса, когда 29 казахстанских компаний объявили о дефолте, по-прежнему учитывается НПФ.

Большие планы на будущее

Между тем, как отметила в ответе на запрос «Къ» г-жа Тулегенова, накопительная пенсионная система постоянно развивается. Следовательно, не все еще потеряно, и скандалы, разразившиеся в конце прошлого года, на самом деле не ставят крест на всей пенсионной системе. Быть может, также прав и Айдан Карибжанов, когда говорит, что на самом деле главный вопрос вовсе не в том, на сколько лет осудить виновного, а в настоящих реформах и изменениях системы.

Что, в принципе, на самом деле не за горами. В частности, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии пенсионной системы РК, Жанар Тулегенова напомнила: «Как известно, в июне 2014 года президентом РК была утверждена Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года, в которой определены основные подходы дальнейшего развития пенсионной системы до 2030 года.

В рамках реализации этой Концепции и согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения» от 2 августа 2015 года, с 1 января 2018 года предусмотрено введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), или условно-накопительного компонента. Это 5% от ежемесячного дохода работника, которые работодатель будет платить за счет собственных средств за всех работников на условные пенсионные счета работников. Для зачисления ОПВР в ЕНПФ будут открыты условные пенсионные счета на каждого работника.

Главным преимуществом ОПВР является то, что пенсионер, за которого работодатель осуществлял свои взносы, будет получать пенсию из этого компонента пожизненно, даже если средства на его условном пенсионном счете будут исчерпаны».

Ну а помимо прочего в текущем году нас еще будут ожидать сюрпризы в виде изменения порядка выплат пенсионных накоплений.