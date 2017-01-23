По сообщениям СМИ корейский Kookmin Bank намерен продать свою долю в АО «Банк ЦентрКредит».

Kookmin Bank принадлежит 41,9% доля в АО «Банк ЦентрКредит».

KB Kookmin Bank — один из крупнейших банков в Республике Корея, основанный в 1963 году. KB Kookmin Bank входит в состав корейской финансовой группы KB Financial Group. Штаб-квартира банка расположена в Сеуле.

Банк совместно со своими дочерними компаниями предоставляет коммерческие банковские услуги для физических лиц, малых и средних предприятий в Южной Корее. В первую очередь он участвует в формировании депозитов и предоставление ссуд. Депозиты компании включают депозиты до востребования, срочные вклады, сберегательные вклады и оборотные депозитные сертификаты. Предоставление займов включает в себя проблемные корпоративные займы, потребительские кредиты и выдачу кредитных карт. Компания предоставляет брокерские услуги по фьючерсным сделкам, занимается разработкой, управлением и брокерскими операциями, связанными с недвижимостью, предоставляет защиту инвестиционным трастовым компаниям и услуги инвестиционного консалтинга, а также страховые услуги и услуги по проверке кредитоспособности, участвует в валютных операциях и жилищном строительстве. Банк имеет 1 132 филиала в Южной Корее и 3 отделения за пределами страны. Согласно данным с официального сайта, чистая прибыль на акцию Кукмин банка в 2015 году составила 18,992,351 корейских вон.

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