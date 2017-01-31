Кредитный рынок берет курс на "диджитализацию"

Одним из основных трендов кредитного рынка в 2017 году станет «диджитализация», считают эксперты Первого кредитного бюро (ПКБ). Банкам уже удалось успешно перевести в онлайн некредитные операции, сегодня пришло время активно продвигать кредитные продукты. При этом участники рынка отмечают, что сегодня около 70% клиентов сервисов онлайн-кредитования активно пользуются услугами банков.

Такой расклад, считают авторы совместного исследования ПКБ и компании MoneyMan.kz, опровергает распространенное мнение о том, что услугами альтернативного кредитования (в том числе онлайн-кредитования) пользуются лишь те клиенты, которые не могут пользоваться услугами банков.

«Согласно результатам исследования можно сделать вывод, что клиенты сервисов онлайн-кредитования не только используют данный инструмент для решения своих финансовых проблем, но и активно пользуются услугами банков. Около 20% клиентов имеют кредитные карты различных банков, с помощью которых они могут взять кредит, но клиенты отдают предпочтение сервисам онлайн-кредитования, поскольку не готовы тратить свое время на поход в банк или на поиск банкомата. Важно отметить, что десятая часть клиентов активно использует премиальные карты, предоставляющие особые привилегии. Одной из них является высокий кредитный лимит, а также различные бонусы, полагающиеся за использование карты. Такие карты банки выдают только надежным и платежеспособным клиентам, чтобы не допустить риск неоплаты крупной задолженности. Значит, среди заемщиков сервисов альтернативного кредитовая немало тех, кого банки признают статусными клиентами и готовы доверить им значительные суммы», - отметил генеральный директор сервиса онлайн-сервиса MoneyMan.kz Андрей Игнатенко.

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По данным исследования, большинство онлайн-займов переводится на карты Народного Банка (34,4%), клиенты этого банка чаще других расплачиваются по кредиту – на их долю приходится 32,8% платежей. Лидерство именно этого банковского института логично: отделения Народного банка есть даже в самых маленьких городах и поселках. Кроме того, банк выдает большое количество зарплатных карт, что свидетельствует о его массовости и доступности.

На карты Казкоммерцбанка получают займы 28,1% клиентов, а погашают задолженность с них 24,6% обратившихся за финансовой поддержкой. 11,8% клиентов получают онлайн-займы на карты, выданные банком «ЦентрКредит», а расплачиваются по кредитам с помощью карт этого банка 10,6% заемщиков. На карты Kaspi Bank получают денежные средства 7,9% клиентов, а Сбербанка около 6,7%. Погашали займы с таких карт 6,8% и 6,1% интернет-заемщиков соответственно. На карты, выданные Евразийским банком, было переведено 4,7% займов, расплачиваются с них 6,9% клиентов банка. 6,4% карт, на которые компании отправляют деньги, приходятся на другие банки: ForteBank, Цеснабанк, Нурбанк, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank и др. Погашают займы с карт таких банков около 12,2% клиентов.

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«Приведенная выше статистика легко объяснима. Пользователями многих дебетных карт со студенческой скамьи являются молодые люди. Они привыкли получать услуги в интернете и предпочитают брать кредиты в режиме онлайн с получением займов на свои кредитные карты. Как правило, онлайн-кредитование имеет более «молодой» профиль, чем классические розничные кредиты банков», - отмечает директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро Асем Нургалиева. 21,1% клиентов онлайн-компаний погашают займы с помощью кредитных карт.

Чаще всего клиенты сервисов онлайн-кредитования имеют карты платежной системы Visa - таких 69,7%. Остальные 30,3% используют MasterCard. Расплачиваются по займу с помощью карт Visa 59,5% заемщиков, это на 10,2% меньше, чем количество принявших деньги. Важно отметить, что около 12,2% клиентов сервисов альтернативного кредитования получают деньги на карты премиального класса. Из них 8,2% заемщиков используют карты категории Gold и 4% карты Platinum. Расплачиваются с их помощью чуть реже - 11,7%. При этом платежи с Gold приходят от 7,7% клиентов, а с Platinum – от 4% заемщиков.

Авторы исследования особо указывают на тот факт, что кредитные карты выдаются клиентам банков, имеющим возможность оплачивать взятые в долг суммы и проценты, то есть свободно пользоваться такими картами могут только платежеспособные заемщики.

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По словам Асем Нургалиевой, кредитные карты в Казахстане как инструмент находится на достаточно скромной стадии развития. Так к концу 2016 года портфель держателей кредитных карт составил всего 83 000 клиентов, хотя по итогам года именно кредитные карты в процентном выражении показали самый большой прирост. «В то же время в сегменте онлайн кредитования ежемесячно выдаются десятки тысяч займов. При этом хочется отметить, что займы в онлайн выдаются по технологиям БВУ, в том числе с учетом анализа кредитной истории и платежеспособности заемщика, это сводит к минимуму риски кредитного сектора», - отмечает Асем Нургалиева.

По данным Первого кредитного бюро, уровень кредитного фрода в Казахстане на сегодняшний день вообще достаточно низок, он оценивается на уровне 2,5%. Эксперты отмечают высокие риски кредитного шопинга: последнее исследование ПКБ показало, что 85% заемщиков, имеющих более 5 кредитов в разных банках, являются дефолтными. Достаточно высокий показатель дефолтности у заемщиков, имеющих 3-5 контрактов в разных банках. В этом сегменте не платит каждый третий, а средняя долговая нагрузка составляет 1,5 млн тенге.

Эксперты отмечают, что мошенники практикуют оформление кредитов на подставные адреса, на подложные документы военнослужащих, оформление кредита бе6з ведома заемщиков. Нередко недобросовестные заемщики осуществляют выплаты по небольшому кредиту, а впоследствии берут гораздо больший кредит, выплаты по которому уже не делают. При этом, говорят специалисты Первого кредитного бюро, мошенники, как правило, хорошо знакомы с нюансами, связанными с работой скоринговой системы, осведомлены об интервалах обращения за данными в кредитное бюро. Вместе с тем, в ходу и схемы, ориентированные на доверчивость заемщиков, согласных отдать деньги мошенникам в обмен на обещание посодействовать в получении кредита или исправить кредитную историю.

По мнению заместителя генерального директора ПКБ Андрея Воякина, относительно низкий (по сравнению, например, с Россией) уровень кредитного фрода в Казахстане обусловлен в том числе и тем, что пока банки предпочитают общаться с потенциальными заемщиками вживую, что все же минимизирует риск подделки документов, но мошенничество неизбежно будет эволюционировать вместе с эволюцией рынка кредитования. Поэтому уже сегодня ведется разработка программного обеспечения для удаленной идентификации клиентов, которое будет взято за основу при разработке интернет-паспорта – единого цифрового хранилища персональных данных клиента, которые вносятся один раз после проведения всех процедур визуальной и иной верификации. Генеральный директор ПКБ Руслан Омаров считает, что внедрение данного инструмента окажется полезным как для финансовых организаций и ритейл-компаний, осуществляющих продажи в интернете, так и для рядовых граждан Казахстана, которые рискуют стать жертвой кредитных мошенников.

Справка

MoneyMan.kz – первая и крупнейшая компания онлайн-кредитования в Казахстане. Специализируется на дистанционной выдаче кредитов сроком до 31 дня на сумму до 200000 тенге. Является членом Казахстанской ассоциации КазФинТех, Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции. Недавно рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА Казахстан») присвоило компании рейтинг А+.mfi «очень высокий уровень надежности» с прогнозом «стабильный».

Первое кредитное бюро – организовано 12 лет назад с целью формирования более прозрачных отношений между заемщиками и финансовыми организациями. Поставщиками информации для бюро являются более 140 кредитных организаций. Деятельность бюро получила высокую оценку международным экспертом Bureau Veritas Certification Holding SAS.