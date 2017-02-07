Кредитование - двигатель активности в секторе МСБ

За 2016 год объем займов малым компаниям вырос в полтора раза, до 3,1 трлн тенге. На одну активную компанию приходится в среднем 24,7 млн тенге заемных средств, на 41,2% больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.

По итогам декабря прошлого года объем кредитов малому бизнесу достиг 3,1 трлн тенге - это на 50,7% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. От общего объема по РК это уже 24,1%, против 16,3% в 2015 году.

Лидирует по объемам займов финансовый центр - на Алматы пришлось 1,51 трлн тенге (+34% за год), это 48,8% от общего количества по РК. В то же время наибольший рост отмечен в Астане - сразу почти втрое, до 889,7 млрд тенге - это уже 28,7% от РК, против всего 15,1% по итогам 2015 года. Также в топ-3 входит Павлодарская область, сконцентрировавшая 2,8% займов всех малому бизнесу - 87,5 млрд тг, +21% за год.

Самые активные пользователи займов - малые компании Астаны. Так, на одно активное предприятие здесь приходится сразу 72,5 млн тенге кредитов (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), при среднем чеке по РК всего 24,7 млн тенге.

Рост объемов займов отмечается с 2014 года, и тогда же начало расти число активных малых компаний. По итогам 2016 года их уже 125,5 тыс., на 6,8% больше, чем в 2015, и на 29,1% больше, чем в 2013 - до начала развития кредитной поддержки сектора малого бизнеса.

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Одной из стратегических целей третьей волны модернизации является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50% (по итогам 2014-2015 годов долю МСБ удалось поднять всего до 24-25%). Благодаря программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, усилилась поддержка предпринимательских инициатив, в том числе через обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", а также систему кредитования.

Так, микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах предоставляются через АО "ФФПСХ", а также МФО и кредитные товарищества, фондирование которых проводится через АО "Аграрная кредитная корпорация".

Кредиты в городах предоставляются через БВУ, а также микрофинансовые организации, фондирование которых осуществляется через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".