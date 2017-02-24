Криптовалюта биткоин обновила исторический максимум

Биржевой курс биткоина в среду 24 февраля пробил исторический максимум и составил $1,183.68. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи itBit.

Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1,000, сообщается на сайте CoinDesk.

По данным CoinDesk, толчком для ростка курса биткоина стали позитивные ожидания трейдеров. По их предположениям, Комиссия по ценными бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.