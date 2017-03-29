Крупные и средние предприятия РК заработали 6,4 трлн тенге

За январь-декабрь 2016 года совокупная чистая прибыль (до налогообложения) крупных и средних предприятий составила 6,4 триллиона тенге против убытка в 990 миллиардов тенге в 2015 году, передает Finprom.kz.

Таким образом, крупный и средний сектор показывает восстановление притока доходов, несмотря на соответствующее увеличение расходной части бюджетов из-за инфляции и возвращение к уровням прибыли образца 2011 года, первого после кризиса 2009-2010 годов.

Прошедший год сложился успешно также и для малого бизнеса, совокупная чистая прибыль которого составила почти 2 триллиона тенге. При этом, 2015 год малые предприятия РК также закончили с убытком.

Однако увеличение прибыли происходит на фоне сокращения количества активных участников рынка - среднее число крупных и средних предприятий, показавших финансовый результат деятельности, в 2016 году немного превышало 4 тысячи организаций. Это на 41% меньше, чем было в 2015 году.

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Количество прибыльных предприятий с численностью более 100 человек за 2016 год сократилось на 36%, а убыточных - на 48%. Тем не менее, число прибыльных организаций больше количества убыточных - 2,6 тысячи и 1,5 тысячи единиц, соответственно.

Крупный бизнес учел уроки 2015 года и в прошлом году показал свою способность зарабатывать в условиях падающего рынка и усеченного покупательского спроса. Общий размер доходов крупных и средних предприятий в 2016 году превысил 40 триллионов тенге, при этом основную долю прироста обеспечила выручка от продаж товаров и услуг.

Доходы от основной деятельности за год выросли почти на 4 триллиона тенге, до 33,6 триллионов тенге, а непрофильные доходы (от финансирования, помощь акционеров и прочие) сократились на 369 миллиардов тенге.

На этом фоне рентабельность продаж в крупном секторе по итогам прошлого года сложилась на уровне 19,2% против убыточности продаж в 2015 году в 3,3%. По показателю эффективности основной деятельности крупные и средние предприятия вернулись к 2013 году, когда рентабельность продаж составляла 19,1%.

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Напомним, что в малом секторе рентабельность продаж товаров и услуг в 2016 году составила 10,1%.