Кто же получит средства от Фонда проблемных кредитов?

Государство рассматривает план по выделению в текущем году 2 трлн тенге на оздоровление банковской системы Казахстана. Эксперты казахстанского финансового и инвестиционного рынка предполагают, что данные средства преимущественно будут направлены на выкуп проблемных активов «Казкоммерцбанка».

Министерство финансов РК ратует за включение в бюджет страны дополнительных расходов на оздоровление банков страны. 13 февраля министр финансов Бахыт Султанов на заседании мажилиса парламента презентовал уточнения в Республиканский бюджет на 2017 год. Как отмечают аналитики Halyk Finance, изменения, внесенные в оперативном порядке, в значительной мере определяются необходимостью оздоровления банковской системы. Из 2,6 трлн тенге увеличения расходов бюджета на оздоровление банков выделяется 2,1 трлн ($6 млрд по курсу 330 за доллар США) или 80%.

Выделение средств предполагается за счет увеличения дефицита бюджета и трансфера средств из Национального фонда проблемных кредитов. Государство планирует утроить специальный трансфер из Нацфонда до 1,5 трлн тенге, одновременно увеличив дефицит бюджета на эту же сумму.

Общественный Совет при ЕНПФ начал свою работу

Вместе с тем, также выступая на презентации поправок в Закон «О Республиканском бюджете на 2017–2019 годы» заместитель председателя НБ РК Олег Смоляков сообщил о планах регулятора по докапитализации Фонда проблемных кредитов на сумму в размере 2 трлн тенге ($6,2 млрд) для последующего выкупа проблемных активов банков.

«Предусмотрена капитализация Фонда проблемных кредитов, деление денежных средств фонда проблемных кредитов в рамках поручений по оздоровлению банковского сектора для последующего выкупа проблемных активов. Объём капитализации – 2 трлн тенге», – сказал в частности Олег Смоляков, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса на презентации поправок в бюджет 2017 года.

По его словам, одним из направлений сотрудничества фонда с банками является предоставление банкам второго уровня долгосрочного финансирования. Это будет сделано для эффективности мероприятий по работе с проблемными активами. Акционером фонда проблемных кредитов является Национальный банк Казахстана, владельцем привилегированных акций является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов. Основными видами деятельности фонда будут являться: выкуп проблемных кредитов банков второго уровня, управление выкупленными активами банков второго уровня и эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.

АО "Фонд проблемных кредитов" передадут Правительству РК

По данным финрегулятора, по состоянию на 1 января 2017 года совокупная сумма кредитов БВУ с просрочкой свыше 90 дней составила 1,04 трлн тенге или 6,72% от общей суммы выданных кредитов.

Стоит отметить, что аналитический мир неоднозначно воспринял новость по оздоровлению банковской системы страны. К примеру, по мнению председателя правления BRB Invest Галима Хусаинова решение о 2 трлн тенге выглядит несколько странно. На своей страничке в социальных сетях финансист задается вопросом: «не проще ли неработающие финансовые институты ликвидировать, так как они просто нахлебники в государстве, создающие экономические проблемы в стране?»

«Правительство планирует направить на оздоровление финансового сектора 2 трлн тенге за период с 2017 по 2019 год. Открываю отчет Национального банка по БВУ. Кредиты, с просрочкой более 90 дней – 1 трлн тенге. Сумма сформированных провизий по всей банковской системе – 1,6 трлн тенге. Обычно Фонд стрессовых активов выкупает проблемные активы с дисконтом. Думаю, по нашей системе этот дисконт должен быть на уровне 50% и выше. А это говорит о том, что реально неработающих кредитов должно быть около 4 трлн тенге. В этой связи возникает вопрос – зачем Национальный Банк с одной стороны показывает всего 1 трлн тенге проблемных кредитов, а с другой стороны просит у государства на помощь 2 трлн тенге?», – недоумевает эксперт.

Китай нарастил объем гособлигаций США на $9 млрд

В свою очередь эксперты Halyk Finance подчеркивают, что данная мера оздоровления банковского сектора, выработанная совместно Национальным Банком и Правительством Казахстана, в целом должна оказать позитивное влияние на оздоровление портфеля банков, учитывая существенный объем проблемных займов в банковской системе.

Однако аналитики других компаний предполагают, что в данном случае львиная доля выделяемых средств пойдет на оздоровление крупнейшего по активам банка страны – «Казкоммерцбанка» – в рамках сделки по присоединению его к «Народному Банку Казахстана». С точки зрения экспертов Sberbank Investment Research – аналитического подразделения Sberbank CIB, несмотря на то, что «информация о конкретных получателях Фонда проблемных кредитов пока не раскрыта, было бы логично предположить, что по большей части эти средства будут направлены на минимизацию рисков ККБ, связанных с активами БТА Банка, что на данный момент составляет около 2,5 трлн тенге».

По заключению аналитиков, правительство Казахстана таким образом намерено вмешаться и устранить основное препятствие для слияния ККБ и Народного банка. В результате чего последний сможет без каких-либо проблем заключить сделку в отношении оставшихся активов Казкома.

Кстати, напомним о том, что господдержка не помешала бы, не так давно говорила и председатель правления «Народного Банка Казахстана» Умут Шаяхметова. В связи с чем аналитики АО «Асыл-Инвест» полагают, что предпринятые меры могут быть оправданы тем, что на балансе «Казкоммерцбанка» в настоящее время находятся активы, связанные с проблемным «БТА Банком», без списания которых объединение двух банков может негативно сказаться на финансовой устойчивости объединенного банка и стабильности сектора в целом, и могло бы быть в принципе невозможным», – отмечено в сообщении аналитиков «Асыл-Инвест».

По информации экспертов, на долю проблемных активов, оставшихся от наследства «БТА-Банка», приходится более 70% ссудного портфеля, размер которого составляет 3 862 млрд тенге. Проблемы с качеством активов отражаются на показателях денежных поступлений по ссудному портфелю ККБ. По данным отчетности «Казкоммерцбанка» по итогам 9 месяцев 2016 года, разница между начисленными и фактически полученными процентными доходами по ссудному портфелю составляет 62,5%. Для сравнения: у «Халык Банка» этот показатель составляет всего 13%.

Впрочем, в целом эксперты рынка видят в новости позитивный характер для долевых инструментов «Народного Банка Казахстана». К слову, уже 14 февраля событие вызвало рост котировок депозитарных расписок банка на 8% – до $6,2. Аналитики инвестиционной компании полагают, что менеджмент «Халык Банка» подойдет к вопросу достаточно взвешенно, чтобы избежать потенциальных рисков, и дают рекомендацию «Покупать» по акциям банка.

«Рекомендация также подкрепляется привлекательной рыночной оценкой акций, ожидаемыми сильными финансовыми результатами за 2016 год и вполне реальными перспективами выплат дивидендов. В 2016 году Банк воздержался от выплат дивидендов в виду негативной макроэкономической ситуации. В настоящее время ситуация в экономике страны и на финансовом рынке, на наш взгляд, не препятствует выплатам. Потенциальная сделка с ККБ также вряд ли выступит сдерживающим фактором, так как скорее всего произойдет в форме присоединения ККБ к НСБК, что не предполагает финансовых затрат со стороны последнего», – отмечено в обзоре «Асыл-Инвест».