Курс биткоина упал более чем на 20%

Биржевой курс биткоина обвалился более чем на 20%, ​остановившись на отметке $887,47, после достигнутого на утренних торгах 5 января исторического максимума ​в $1153,02.



На данный момент курс биткоина, как отмечает издание, колеблется от $1071 до $887,47. Это, по данным аналитиков CoinDesk, является самым низким показателем, зафиксированным на BPI с 25 декабря 2016 года.



Как отмечает аналитический сайт, падение цены на биткоин может происходить на фоне операций Центрального банка Китая по укреплению юаня.



В это же время, по данным нью-йоркской биржи itBit, самым низким показателем курса биткоина за 5 января был $890, наиболее высоким — $1150.



Ранее 2 января курс биткоина на бирже впервые с 2013 года превысил показатель в $1000. Тогда на 19:20 (по Астане) он торговался на отметке $1022,39.



В последний раз курс биткоина превышал $1000 три года назад. 29 ноября 2013 года он обновил исторический максимум, остановившись на показателе $1242. Затем ​курс криптовалюты резко упал.