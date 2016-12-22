Курс криптовалюты bitcoin ставит новые рекорды

Курс криптовалюты bitcoin устремился к новым максимумам на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно перспектив глобального роста в 2017 году, передают Вести.



Курс bitcoin достиг $813 в среду, обновив рекорд этого года, установленный в июне: $775. Таким образом, с начала года криптовалюта подорожала на 86,5% - это один из самых высокодоходных активов.



Рост курса bitcoin в июне был обеспечен победой сторонников Brexit на референдуме в Великобритании, однако после этого курс просел ниже $600. Но уже в октябре началась очередная волна роста курса криптовалюты, спровоцированная выросшими шансами Дональда Трампа на победу в гонке за кресло президента США.

Аналитик трейдинговой платформы eToro Мати Гринспен в своей утренней записке для инвесторов отметил, что bitcoin – это новое золото: спрос на криптовалюту возрастает в случае реализации шоков или увеличения рисков. Он считает, что вскоре курс bitcoin может стать для инвесторов неким ориентиром, каким в свое время являлась стоимость золота.



Ранее аналогичное мнение высказал глава Deutsche Bank Джона Крайан, однако в своем прогнозе он пошел дальше. На его взгляд, как в свое время бумажные деньги заменили золото, так и криптовалюты заменят привычные банкноты.

Накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,64 трлн тенге

На фоне очередной волны роста курса bitcoin многие банки рассматривают возможность создания альтернативной цифровой валюты. О своем намерении создать новую цифровую валюту заявили такие гиганты банковской сферы, как UBS, Deutsche Bank, Santander, BNY Mellon.



Главной причиной данного начинания является лежащая в основе криптовалют технология blockchain, которая представляет собой децентрализованную базу данных об онлайн-транзакциях. Партнеры ждут, что это станет новым стандартом отрасли в вопросе урегулирования сделок, отмечает Financial Times.